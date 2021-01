Tagesausflügler überrennen Ostseeort – und hinterlassen Schäden

Anzeige

An sonnigen Tagen zieht es zahlreiche Tagestouristen an die frische Luft. Das sorgt in einigen Regionen vor allem an den Wochenenden immer wieder für verstopfte Straßen, überfüllte Parkplätze und zugeparkte Wege. Neben beliebten Wintersportgebieten im Harz und im Sauerland stürmen Tagesausflügler auch regelmäßig Ostseegemeinden, um dort an den Stränden zu wandern oder zu reiten. Da die kleinen Orte auf einen solchen Andrang nicht auslegt sind, sorgen die wild geparkten Autos für große Schäden.

Bürger der Gemeinde Noer müssen Touristenschäden auf eigene Kosten beheben

In der Gemeinde Noer in Schleswig-Holstein ist der Ärger über das rücksichtslose Verhalten der Tagestouristen besonders groß, denn die Gemeinde in der Nähe von Eckernförde hat nur zwei kleine Parkplätze, am Campingplatz und in Lindhöft am Strand: „Seit wir die Corona-Pandemie haben, ist an Wochenenden fast immer alles dicht. Da wird wild überall geparkt, über die Banketten gefahren, gewendet ohne Rücksicht auf Verluste“, zitieren die „Kieler Nachrichten“ die Bürgermeisterin Sabine Mues.

Das Ergebnis: Neu hergerichtete Banketten wurden zerfahren, die Erde an Parkplätzen aufgewühlt und mit Reifenspuren wendender Autos durchsetzt, sodass das Wasser nicht mehr absickern kann. Dadurch blieben Autos nun im Matsch stecken.

Erweiterbar seien die Parklätze nicht, da die Flächen drum herum oft Privatgrund seien. Und die entstandenen Schäden müssten die Bürger auf eigene Kosten beheben. Mues’ Rat an die Tagesgäste: Statt mit dem Auto anzureisen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen – und auch mal das Binnenland zu erkunden.