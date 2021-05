Touristen von überall dürfen ab sofort in Niedersachsen übernachten

Zahlreiche Touristen stehen in einer langen Schlange vor dem Badehaus am Kurplatz, in dem sich derzeit das Corona-Testcenter der Insel befindet. In Niedersachsen dürfen Hotels, Ferienwohnungen und andere Quartiere in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 wieder Gäste empfangen – nun auch Urlaub aus anderen Bundesländern. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa