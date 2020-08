Niederlande warnen vor Reisen nach Spanien, Frankreich und Belgien

Anzeige

Anzeige

Den Haag. Die Niederlande haben ihre Reisewarnungen für Spanien, Frankreich und Belgien verschärft. Von Reisen nach unter anderem Paris, die Region um Marseille, Brüssel, Ibiza und Mallorca wird abgeraten, wie die Nachrichtenagentur ANP am Samstag berichtet. Die Warnung gelte ab Mitternacht. Wer aus diesen Ländern in die Niederlande einreist, soll für 14 Tage in Heim-Quarantäne. Die Niederlande reagieren damit auf die zunehmende Zahl von Neu-Infektionen mit dem Coronavirus in den Ländern.

Spanien, Frankreich, Belgien und auch Kroatien und Bulgarien hatten in den vergangenen Tagen zunehmend Corona-Infektionen zu vermelden. Am Freitag hat Deutschland Spanien mit Ausnahme der Kanarischen Inseln zum Risikogebiet erklärt und eine Reisewarnung verhängt. Da aus Kroatien vor allem junge Urlauber infiziert nach Hause kamen, hat Österreich am Freitag eine Reisewarnung für Kroatien ausgesprochen. Frankreich hat seine Hauptstadt Paris sowie Teile der Präfektur Marseille zu Risikogebieten erklärt, Deutschland hat diese Einschätzung allerdings noch nicht übernommen. Großbritannien hingegen hat am Samstagmorgen eine Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Frankreich eingeführt.