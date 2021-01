Niederlande verhängen Flugverbote – KLM stellt Langstreckenflüge ein

Anzeige

Den Haag. Aus Sorge vor der schnellen Verbreitung der Virus-Mutationen verschärfen die Niederlande die Corona-Maßnahmen drastisch und verhängen ein Flugverbot für Passagiermaschinen aus Großbritannien, Südafrika und Südamerika. Das Verbot gelte ab kommenden Samstag, teilte Ministerpräsident Mark Rutte in Den Haag mit. In den Gebieten seien die besonders ansteckenden Virus-Varianten stark verbreitet. Das Flugverbot gelte bis eine Quarantäne-Pflicht für Reisende aus diesen Ländern geregelt sei.

Außerdem setzt die Fluggesellschaft KLM ab Freitag alle Passagier- und Frachtflüge auf Langstreckenverbindungen vorübergehend aus. Laut Medienberichten sind alle Langstreckenflüge und bestimmte Europastrecken betroffen, bei denen die Crew außerhalb der Niederlande übernachten müssen. Denn die verschärften Einreisebestimmungen könnten zum Problem werden: Die neuen Reiseregeln sehen unter anderem einen PCR-Test und zusätzlich einen Schnelltests unmittelbar vor Abflug vor. Wer ein positives Testergebnis erhält, darf nicht fliegen. Betroffene Crewmitglieder und Passagiere müssten dann zurückbleiben.

Ausgangssperre und Kontakte reduzieren – Niederlande will Lockdown deutlich verschärfen

Auch der Lockdown soll deutlich verschärft werden. So wollen die Niederlande unter anderem eine abendliche Ausgangssperre einführen. Vermutlich ab dem Wochenende sollen Bürger zwischen 20.30 und 4.30 Uhr nur noch in dringenden Fällen ihre Wohnungen verlassen dürfen, kündigte der Premier an. Seit Ausbruch der Pandemie hatte es nicht so eine schwerwiegende Maßnahme gegeben.

Auch die sozialen Kontakte werden stark reduziert. Statt bisher zwei Personen dürfen sich Bürger nur noch mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts pro Tag treffen. Für die Einführung einer Sperrstunde braucht die Regierung die Zustimmung des Parlaments. Die Koalitionsregierung von Premier Mark Rutte ist nach dem Rücktritt der vergangenen Woche nur noch geschäftsführend im Amt. Das Land befindet sich bereits seit Mitte Dezember im Lockdown. Geschäfte, Schulen und Gaststätten sind bis zum 9. Februar geschlossen und persönliche Kontakte stark eingeschränkt.

Britische Virus-Variante breitet sich in den Niederlanden schnell aus

Die Zahl der Neuinfektionen ging in der vergangenen Woche zwar um knapp 22 Prozent auf rund 38.000 zurück. Das relativ positive Bild werde allerdings überschattet von der schnellen Verbreitung der britischen Virus-Variante, teilte das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM mit. Sollte die nicht schnell gestoppt werden, drohe eine Überlastung der Krankenhäuser. Zuletzt waren etwa 4300 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet worden. Zum Vergleich: In Deutschland mit etwa fünfmal so viel Einwohnern waren mehr als 11.000 Fälle registriert worden.