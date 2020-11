Niederlande stufen ganz Deutschland als Risikogebiet ein – Quarantäne für Urlauber

Anzeige

Anzeige

Amsterdam. Die Niederlande stuft ganz Deutschland als Risikogebiet ein. Die Folge: Deutsche Reisende müssen ab sofort nach der Einreise ins Nachbarland für zehn Tage in häusliche Quarantäne, auch Ferienunterkünfte können dafür genutzt werden. Das teilt das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen mit. Die Grenzen seien aber weiterhin geöffnet, Grenzkontrollen fänden nicht statt und eine Einreise sowohl für Deutsche in die Niederlande als auch für Niederländer in Deutschland möglich.

Für deutsche Reisende in den Niederlanden bedeutet die Einstufung als Risikogebiet aber doppelte Quarantäne: Da die Niederlande von Deutschland auch als Risikogebiet eingestuft sind, gilt auch nach der Rückreise eine Test- und Quarantänepflicht. Reiserückkehrer müssen sich aktuell bis maximal 48 Stunden nach der Heimreise einem kostenlosen Coronatest unterziehen und bis zum Ergebnis in Quarantäne - insofern sie sich länger als 24 Stunden in den Niederlanden aufgehalten haben . Ab 8. November sollen die kostenlosen Tests entfallen, stattdessen ist eine bis zu zehntägige häusliche Quarantäne notwendig. Diese kann frühestens mit einem Coronatest am fünften Tag verkürzt werden. Außerdem wird die digitale Registrierung vor der Einreise aus einem Risikogebiet nach Deutschland Pflicht.

Politiker appellieren an Bürger, auf unnötige Reisen zu verzichten

Nordrhein-Westfalen und die Niederlande hatten die Bürger indes schon zuvor dazu aufgerufen, wegen der Corona-Pandemie auf unnötige Reisen in das jeweilige Nachbarland zu verzichten. „Dies ist einfach nicht die Zeit für Geselligkeit, Freundschaftspflege und Shoppingtouren. Niederländer und Deutsche sollten jetzt Abstand halten“, sagte der NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Das helfe beiden Ländern im Kampf gegen Corona und rette Leben.

Anzeige

Der niederländische Minister für Justiz und Sicherheit, Ferd Grapperhaus, erklärte: „Das Virus hält sich nicht an Landesgrenzen, deshalb müssen wir das machen. Ein Ausflug oder Einkaufstouren im Nachbarland, verstärken nur die weitere Verbreitung des Virus auf beiden Seiten der Grenze.“ Beide Minister betonten aber auch, dass die Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland grundsätzlich offen bleibe.

Teil-Lockdown in Deutschland und den Niederlanden

Anzeige

Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen sind sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verschärft worden. In beiden Ländern gilt ein Teil-Lockdown. Niederländer sind generell aufgefordert, nur noch notwendige Einkäufe zu erledigen.