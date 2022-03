Neuseeland lässt Reisende früher einreisen als geplant

Anzeige

Neuseeland lässt früher als geplant wieder Touristinnen und Touristen ins Land einreisen. Premierministerin Jacinda Ardern sagte am Mittwoch, den meisten Besucherinnen und Besuchern werde ab Mai die Einreise wieder erlaubt. Das Land sei bereit, die Welt wieder willkommen zu heißen. Ursprünglich war geplant, die Grenzen erst im Oktober wieder für ausländische Gäste zu öffnen.

Der Schritt werde die Wirtschaft ankurbeln, sagte Ardern. Der internationale Tourismus machte vor der Corona-Pandemie etwa 20 Prozent der Auslandseinnahmen Neuseelands und mehr als fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Mit Beginn der Pandemie führte Neuseeland einige der strengsten Grenzkontrollen der Welt ein, und der Tourismus brach ein. Beobachtende erklärten, die Maßnahmen hätten wahrscheinlich Tausende Menschenleben in Neuseeland gerettet und es dem Land ermöglicht, die Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle zu bringen. Mit der inzwischen in ganz Neuseeland verbreiteten Omikron-Variante wurden die Einreisebeschränkungen jedoch weitgehend irrelevant.

Reise nach Neuseeland ab 1. Mai wieder leichter möglich

Urlauberinnen und Urlauber aus Australien dürfen nun ab dem 12. April und solche aus anderen Ländern, die von der Visumpflicht befreit sind, ab dem 1. Mai einreisen. Gäste aus Ländern, die nicht von der Visumspflicht befreit sind, etwa Indien und China müssen länger warten, es sei denn, sie haben bereits ein gültiges Besuchervisum. Touristinnen und Touristen müssen vor der Abreise aus ihrem Heimatland geimpft und getestet sein und werden nach ihrer Ankunft in Neuseeland erneut getestet.

In den letzten Wochen wurden in Neuseeland täglich etwa 20.000 Neuinfektionen gemeldet; das ist der größte Ausbruch seit Beginn der Pandemie. Der für die Pandemie-Bekämpfung verantwortliche Minister Chris Hipkins wurde am Mittwoch positiv auf das Virus getestet.