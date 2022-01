Neue RKI-Liste: Südafrika, Namibia und Kenia sind keine Risikogebiete mehr

Anzeige

Etliche Länder in Afrika gelten ab Sonntag nicht mehr als Hochrisikogebiete, darunter auch Südafrika, Namibia, Botsuana und Simbabwe. Diese vier Staaten waren gemeinsam mit vier weiteren im südlichen Afrika Ende November zu Virusvariantengebieten eingestuft worden. Grund dafür war die Entdeckung der Omikron-Variante des Coronavirus. Mit der Aufhebung des Risikostatus gelten fortan keine strengen Einreiseregeln mehr für Reiserückkehrerinnen und Reiserrückkehrer. Auch das beliebte Reiseziel Kenia gilt nicht mehr als Hochrisikogebiet.

Kuba und Singapur neue Hochrisikogebiete

Singapur, Kuba, die Ukraine und elf weitere Länder sowie ein Überseegebiet hingegen werden ab Sonntag, 30. Januar, wieder als Hochrisikogebiete eingestuft, für sie gilt auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt. Reisende müssen nach der Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne, wenn sie weder geimpft noch genesen sind. Erst ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Für Kinder bis sechs Jahre endet die Quarantäne automatisch nach dem fünften Tag.

Die Quarantänepflicht bei der Rückreise aus einem Hochrisikogebiet betrifft aber mittlerweile nur noch einen kleinen Teil der deutschen Reisenden. Aktuell sind rund 74 Prozent der Deutschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft, knapp gut 52 Prozent haben bereits eine Auffrischimpfung erhalten (Stand: 28. Januar). Und wer geimpft oder genesen ist, muss nicht in Quarantäne.

Eine digitale Einreise­anmeldung müssen jedoch alle, die aus Hochrisikogebieten zurückkehren, vorab ausfüllen. Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene müssen dort ihren Test-, Impf- oder Genesenen­nachweis hochladen.

Die neue RKI-Liste im Überblick

Neue Hochrisiko-Gebiete ab Sonntag, 30. Januar, 0 Uhr:

Afghanistan

Bangladesch

Frankreich - das französische Überseegebiet Neukaledonien

Guatemala

Irak

Kirgisistan

Kuba

Oman

Pakistan

Palau

Singapur

Die Ukraine

Gebiete, die nicht mehr als Hochrisikogebiete gelten:

Angola

Burundi

Eswatini

Kenia

Lesotho

Malawi

Namibia

Ruanda

Sambia

Simbabwe

Südafrika

Tansania

Uganda

Die Änderungen der Risikogebiete-Liste wird wirksam ab 30. Januar 2022 um 0 Uhr.

Einreiseregeln in Deutschland

Für die Einreise nach Deutschland gilt generell die 3G-Regel: Reisende müssen den Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Corona-Test bei sich führen. Für die Einreise aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten gelten verschärfte Regeln:

Onlineanmeldung: Alle, die aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten zurückkehren, müssen vorab eine digitale Einreise­anmeldung ausfüllen. Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene müssen dort ihren Test-, Impf- oder Genesenennachweis hochladen.

Quarantänepflicht: Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und weder geimpft noch genesen ist, muss in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Auch Kinder müssen in Isolation – allerdings müssen unter Sechsjährige sich nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag. Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss für 14 Tage in Quarantäne. Es gelten keine Ausnahmen für Geimpfte, Genesene oder Kinder.

Corona-Testpflicht: Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss unabhängig vom Impfstatus noch vor dem Einsteigen in einen Flieger einen negativen PCR-Test vorweisen. Und auch nach der Ankunft können weitere PCR-Testungen durch das Gesundheitsamt am Flughafen oder am Ort der Absonderung / Quarantäne angeordnet werden, heißt es vom Bundesministerium für Gesundheit. Diese Regel gilt auch für Geimpfte und Genesene. Bei der Einreise aus einem Hochrisikogebiet reicht ein 3G-Nachweis (Impfung, Genesung oder Corona-Test). Ein Antigenschnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test 72 Stunden. Kinder unter sechs Jahren sind von der Nachweispflicht befreit.

