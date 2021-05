Neue RKI-Liste: Regierung stuft Großbritannien wieder als Risikogebiet ein

Anzeige

Die Kanarischen Inseln und die autonome spanische Stadt Ceuta gelten bald nicht mehr als Risikogebiete. Das hat das Robert Koch-Institut am Freitagabend bekannt gegeben. Ab Sonntag, 16. Mai, müssen sich Reiserückkehrer nicht mehr digital registrieren, allerdings benötigen sie zur Einreise in Deutschland weiterhin einen negativen Corona-Test, der maximal 48 Stunden (Antigenschnelltest) oder 72 Stunden (PCR-Test) alt ist.

Neu auf der Liste der Risikogebiete ist lediglich Sri Lanka, das zuvor nicht als Risikogebiet eingestuft war. Weitere Reiseziele wie Jordanien oder Serbien galten zuvor als Hochinzidenzgebiet und wurden abgestuft. Für Urlauber bedeutet das: Hier entfällt nun erst einmal die Quarantäne.

Die neuen Risikogebiete im Überblick:

Bosnien und Herzegowina gilt nun als Risikogebiet (zuvor Hochinzidenzgebiet).

Estland gilt nun als Risikogebiet (zuvor Hochinzidenzgebiet).

Jordanien gilt nun als Risikogebiet (zuvor Hochinzidenzgebiet).

Kosovo gilt nun als Risikogebiet (zuvor Hochinzidenzgebiet).

Libanon gilt nun als Risikogebiet (zuvor Hochinzidenzgebiet).

Nordmazedonien gilt nun als Risikogebiet (zuvor Hochinzidenzgebiet).

Palästina gilt nun als Risikogebiet (zuvor Hochinzidenzgebiet).

Serbien gilt nun als Risikogebiet (zuvor Hochinzidenzgebiet).

Sri Lanka gilt nun als Risikogebiet.

Die Ukraine gilt nun als Risikogebiet (zuvor Hochinzidenzgebiet).

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland inklusive der Isle of Man sowie aller Kanalinseln und aller britischen Überseegebiete gilt nun als Risikogebiet.

Keine neuen Hochinzidenzgebiete, aber ein neues Virusvariantengebiet

Neue Hochinzidenzgebiete wurden nicht ausgewiesen, dafür aber mit Nepal ein neues Virusvariantengebiet. Für Virusvariantengebiete gilt ein Beförderungsverbot, zudem müssen alle Reiserückkehrer, auch Geimpfte, Genesene und negativ Getestete, für zehn Tage in Quarantäne. Die Quarantäne kann nicht verkürzt werden.

Die neuen Virusvariantengebiete im Überblick:

Nepal

Nicht mehr als Risikogebiet gelten:

Kanarische Inseln (Spanien)

Die autonome Stadt Ceuta (Spanien)

Die neuen Risikogebiete werden am Sonntag wirksam, genauer gesagt um Mitternacht Samstag zu Sonntag.

Liste der Veränderungen ist lang – aber kaum Auswirkungen für Reisende

Es gab einige Änderungen auf der Liste, allerdings haben viele für Reisende keine Auswirkungen mehr. Nach der neuen Einreiseverordnung, die am Mittwoch, 13. Mai, in Kraft getreten ist, müssen Reisende auch dann nicht mehr in Quarantäne, wenn sie aus einem Risikogebiet nach Deutschland kommen. Hier gilt nun: Test statt Quarantäne. Wer als Flugreisender nach Deutschland kommt, muss den Test schon vorab vorweisen. Wer eine Landgrenze passiert, muss den Test spätestens 48 Stunden nach der Einreise machen und bis zum Ergebnis in Quarantäne.

Großbritannien ist indes kurz nachdem es aufgrund der hohen Impfquote von der Liste gestrichen wurde nun wieder als Risikogebiet eingestuft. Als Grund dafür nennt das RKI die dort vorkommende Virusvariante, die zuerst in Indien entdeckt wurde. Diese Variante B.1.617.2 sei von der Weltgesundheitsorganisation als besorgniserregend eingestuft worden. Obwohl die Inzidenz in Großbritannien die Einstufung nicht rechtfertigt, würden „qualitative Kriterien“ berücksichtigt, so das RKI.