Neue RKI-Liste: Österreich und Tschechien sind Hochrisikogebiete, Lockerung für USA

Tschechien und Österreich sind besonders im Winter beliebte Reiseziele wegen ihrer Skigebiete. Allerdings schossen dort die Corona-Zahlen zuletzt wieder in die Höhe. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich aktuell bei fast 780 und in Tschechien bei 595,3 (Stand: 12. November). Nun hat die Bundesregierung reagiert: Die beiden Nachbarländer stehen ab Sonntag erneut auf der Liste der Hochrisikogebiete – allerdings mit Ausnahme der österreichischen Gemeinden Mittelberg und Jungholz, dem Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee. Auch Ungarn wird hochgestuft. Die Hochstufung hat verschärfte Reiseregeln zur Folge. Runter von der Liste sind die USA.

Quarantänepflicht nach Urlaub in Österreich, Tschechien und Ungarn

Reisende, die weder geimpft noch genesen sind, müssen nach der Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Erst ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Kinder müssen ebenfalls in Isolation – unter Zwölfjährige müssen sich aber nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag.

Außerdem müssen alle, die aus Hochrisikogebieten zurückkehren, vorab eine digitale Einreise­anmeldung ausfüllen. Dort müssen Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene auch ihren Test-, Impf- oder Genesenen­nachweis hochladen.

Corona-Regeln in Österreich und Tschechien: Darauf müssen Reisende achten

In Österreich ist die Einreise zwar weiterhin mit einem negativen Corona-Test möglich, wegen verschärfter Corona-Regeln können allerdings seit dem 8. November de facto nur noch Geimpfte oder Genesene dort Urlaub machen. Denn: Es gilt die 2G-Regel für alle über 15-Jährigen, die für eine Impfung infrage kommen. Ein Corona-Test – sei es ein PCR- oder ein Antigentest – ist somit grundsätzlich nicht mehr ausreichend, um beispielsweise in einem Hotel übernachten, Restaurant essen oder mit einer Seilbahn fahren zu können. Es gilt allerdings eine Übergangsfrist von vier Wochen bis zum 6. Dezember: In diesem Zeitraum gilt die Erstimpfung in Kombination mit einem PCR-Test als Eintrittsnachweis.

In Tschechien ist ein Ski- oder Wanderurlaub zwar weiterhin für alle möglich, allerdings müssen nicht Geimpfte und Genesene durch die Hochstufung zum Hochrisikogebiete bei der Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne. Für die Einreise nach Tschechien wird ein PCR-Test benötigt, der nicht älter als 72 Stunden ist. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.

Im Land selbst sind ebenfalls seit dem 1. November wieder strengere Corona-Regeln in Kraft – es gilt die 3G-Regelung. Restaurants und Bars dürfen nur noch Gäste mit einem „Grünen Pass“ bedienen. Wer nicht geimpft oder nachweislich genesen ist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Außerdem wurden die Gültigkeitsfristen für Corona-Tests verkürzt: Antigen-Tests sind nur noch 24 Stunden statt drei Tage gültig, PCR-Tests nur noch drei Tage statt eine Woche.

Skifahrer benutzen einen Sessellift in Spindlermühle, Tschechien: Ungeimpfte und nicht Genesene müssen ab Sonntag nach einem Urlaub in Tschechien in Quarantäne. © Quelle: Miroslav Chaloupka/CTK/dpa

Neue RKI-Liste: USA kein Hochrisikogebiet mehr

Entwarnung hingegen gibt es für die USA : Das Land steht ab dem 14. November nicht mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete. Allerdings erlauben die Vereinigten Staaten von Amerika ohnehin nur Geimpften die Einreise. Somit entfällt lediglich die digitale Einreiseanmeldung bei der Rückkehr für geimpfte Reisende.

In allen anderen Ländern, die nicht als Hochrisikogebiete gelten und Ungeimpften die Einreise erlauben, besteht keine Quarantänepflicht nach einem Urlaub. Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer müssen allerdings die 3G-Regel beachten. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Antigen-Schnelltest (maximal 48 Stunden alt) oder einen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) vorweisen.

Alle Änderungen der RKI-Liste im Überblick

Neu auf der Liste der Hochrisikogebiete:

Laos

Österreich (mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg und Jungholz und dem Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee)

Tschechische Republik

Ungarn

Nicht mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete:

Vereinigte Staaten von Amerika

Die Änderungen der Risikogebieteliste sind wirksam seit Sonntag, 14. November, um 0 Uhr.

Reisen mit Quarantänepflicht: die Liste der Hochrisikogebiete

Aktuell stehen 69 Länder auf der Risikogebieteliste des RKI. Hier eine Übersicht aller Hochrisikogebiete: