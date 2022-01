Neue Liste: RKI stuft Österreich und über 30 weitere Länder als Hochrisikogebiet ein

Anzeige

Die Zahl der Hochrisikogebiete erhöht sich auf einen Schlag weltweit um mehr als 30 Länder – viele von in Afrika und der Karibik. Aber auch Österreich wird erneut hochgestuft. Erst kurz vor Weihnachten war das Nachbarland von der Hochrisikogebiete-Liste gestrichen worden, doch in dem bei Winterurlaubern beliebten Land schossen die Corona-Zahlen zuletzt wieder in die Höhe. Die Sieben-Tage-Inzidenz steht dort aktuell bei 903 (Stand: 14. Januar). Ausgenommen davon sind die Gemeinden Mittelberg und Jungholz sowie das Rißtal im Gemeindebiet von Vomp sowie Eben am Achensee.

Alle Nachbarländer Deutschlands Hochrisikogebiete

Damit werden dann alle neun Nachbarländer Deutschlands auf der Risikoliste stehen. Dänemark, Polen, Tschechien, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande sind schon seit längerem als Hochrisikogebiete ausgewiesen. Insgesamt werden damit knapp 140 der rund 200 Länder auf der Welt auf der Risikoliste stehen. Kein Land wird von der Liste gestrichen.

Quarantänepflicht für Ungeimpfte

Reisende müssen nach der Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne, wenn sie weder geimpft noch genesen sind. Erst ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Auch Kinder müssen in Isolation – allerdings müssen unter Sechsjährige sich nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag. Hinzu kommt für alle Reisenden die Verpflichtung zur digitalen Registrierung auf www.einreiseanmeldung.de vor der Einreise in Deutschland.

Neue RKI-Liste: Die Änderungen im Überblick

Neue Hochrisikogebiete ab Sonntag, 16. Januar, 0 Uhr:

Albanien

Antigua und Barbuda

Äquatorialguinea

Benin

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

Burkina Faso

Costa Rica

Dominikanische Republik

Dschibuti

Eritrea

Frankreich - das französische Überseegebiet St. Pierre und Miquelon

Gambia

Guinea-Bissau

Guyana

Kolumbien

Lettland

Liberia

Madagaskar

Niederlande - der überseeische Teil des Königreichs der Niederlande St. Martin

Niger

Nordmazedonien

Österreich - mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg und Jungholz und dem Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee

Peru

Philippinen

St. Kitts und Nevis

St. Lucia

St. Vincent und die Grenadinen

São Tomé und Príncipe

Senegal

Serbien

Somalia

Suriname

Tschad

Zentralafrikanische Republik

Strenge Einreiseregeln in Österreich

Für den Skiurlaub in Österreich ändert sich aber durch die Einstufung nicht allzu viel, denn ein Urlaub dort ist aktuell de facto ohnehin nur unter 2G-plus-Regeln möglich. Für die Einreise müssen auch vollständig geimpfte und genesene Personen einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test oder eine Booster-Impfung nachweisen können.

Wer das nicht kann, muss ein Einreiseformular ausfüllen und nach der Einreise für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Beendet werden kann sie, wenn ein negativer PCR-Test vorliegt. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss ebenfalls das Einreiseformular ausfüllen und für zehn Tage in Quarantäne. Hier ist ein Freitesten frühestens nach Tag fünf möglich.

Einreiseregeln in Deutschland

Für die Einreise nach Deutschland gilt generell die 3G-Regel: Reisende müssen den Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Corona-Test bei sich führen. Für die Einreise aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten gelten verschärfte Regeln:

Onlineanmeldung: Alle, die aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten zurückkehren, müssen vorab eine digitale Einreise­anmeldung ausfüllen. Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene müssen dort ihren Test-, Impf- oder Genesenennachweis hochladen.

Quarantänepflicht: Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und weder geimpft noch genesen ist, muss in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Auch Kinder müssen in Isolation – allerdings müssen unter Sechsjährige sich nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag. Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss für 14 Tage in Quarantäne. Es gelten keine Ausnahmen für Geimpfte, Genesene oder Kinder.

Corona-Testpflicht: Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss unabhängig vom Impfstatus noch vor dem Einsteigen in einen Flieger einen negativen PCR-Test vorweisen. Und auch nach der Ankunft können weitere PCR-Testungen durch das Gesundheitsamt am Flughafen oder am Ort der Absonderung / Quarantäne angeordnet werden, heißt es vom Bundesministerium für Gesundheit. Diese Regel gilt auch für Geimpfte und Genesene. Bei der Einreise aus einem Hochrisikogebiet reicht ein 3G-Nachweis (Impfung, Genesung oder Corona-Test). Ein Antigenschnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test 72 Stunden. Kinder unter sechs Jahren sind von der Nachweispflicht befreit.

Reisen mit Quarantänepflicht: die Liste der Hochrisikogebiete

Fast 140 Länder Länder stehen ab Sonntag, 16. Januar, auf der Hochrisikogebietsliste des RKI: