Neue RKI-Liste: Kuba, Dominikanische Republik und Jamaica keine Hochrisikogebiete mehr

Die Liste der Risikogebiete schrumpft: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Freitag angekündigt, dass am Wochenende weitere neun Staaten von der Liste der Hochrisikogebiete verschwinden, nur zwei neue kommen hinzu. Damit sind aktuell 97 Staaten sowie weitere Überseegebiete, etwa Martinique oder Aruba, als Hochrisikogebiete gelistet.

Nicht mehr als Risikogebiet eingestuft werden beliebte Urlaubsinseln in der Karibik wie die Bahamas, die Dominikanische Republik, Jamaika und Kuba. Auch Kanada wird nicht mehr gelistet. In Europa entfällt der Hochrisiko-Status für die Mittelmeerinsel Malta. Mit der Aufhebung des Risikostatus gelten fortan keine strengen Einreiseregeln mehr für Reiserückkehrerinnen und Reiserrückkehrer, eine Einreise ist unter der 3G-Regeln möglich, es gibt weder eine Pflicht zur Einreiseanmeldung noch Quarantäne für Ungeimpfte.

Iran und Salomonen sind jetzt Hochrisikogebiete

Iran und der ozeanische Inselstaat Salomonen hingegen werden ab Sonntag, 13. Februar, wieder als Hochrisikogebiete eingestuft, für sie gilt auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Reisende müssen nach der Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne, wenn sie weder geimpft noch genesen sind. Erst ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Für Kinder bis sechs Jahre endet die Quarantäne automatisch nach dem fünften Tag.

Die Quarantänepflicht bei der Rückreise aus einem Hochrisikogebiet betrifft aber mittlerweile nur noch einen kleinen Teil der deutschen Reisenden – allerdings oftmals Familien mit Kindern. Aktuell sind 74,7 Prozent der Deutschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft, 55,2 Prozent haben bereits eine Auffrischimpfung erhalten (Stand: 10. Februar). Und wer geimpft oder genesen ist, muss nicht in Quarantäne.

Die neue RKI-Liste im Überblick

Neue Hochrisikogebiete ab Sonntag, 13. Februar, 0 Uhr:

Iran

Salomonen

Gebiete, die nicht mehr als Hochrisikogebiete gelten:

Bahamas

Dominikanische Republik

Jamaika

Kanada

Kirgisistan

Kuba

Malta

St. Kitts und Nevis

St. Vincent und die Grenadinen

Die Einstufung als Hochrisikogebiet beziehungsweise die Aufhebung des Status sind jeweils ab Sonntag, 13. Februar, 0 Uhr, wirksam.

Einreiseregeln in Deutschland

Für die Einreise nach Deutschland gilt generell die 3G-Regel: Reisende müssen den Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Corona-Test bei sich führen. Für die Einreise aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten gelten verschärfte Regeln:

Onlineanmeldung: Alle, die aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten zurückkehren, müssen vorab eine digitale Einreise­anmeldung ausfüllen. Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene müssen dort ihren Test-, Impf- oder Genesenennachweis hochladen.

Quarantänepflicht: Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und weder geimpft noch genesen ist, muss in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Auch Kinder müssen in Isolation – allerdings müssen unter Sechsjährige sich nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag. Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss für 14 Tage in Quarantäne. Es gelten keine Ausnahmen für Geimpfte, Genesene oder Kinder.

Corona-Testpflicht: Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss unabhängig vom Impfstatus noch vor dem Einsteigen in einen Flieger einen negativen PCR-Test vorweisen. Und auch nach der Ankunft können weitere PCR-Testungen durch das Gesundheitsamt am Flughafen oder am Ort der Absonderung/Quarantäne angeordnet werden, heißt es vom Bundesministerium für Gesundheit. Diese Regel gilt auch für Geimpfte und Genesene. Bei der Einreise aus einem Hochrisikogebiet reicht ein 3G-Nachweis (Impfung, Genesung oder Corona-Test). Ein Antigenschnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test 72 Stunden. Kinder unter sechs Jahren sind von der Nachweispflicht befreit.

Die aktuelle Liste der Hochrisikogebiete