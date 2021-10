Neue RKI-Liste: Kroatien und Bulgarien sind Hochrisikogebiete – verschärfte Reiseregeln

Anzeige

Anzeige

Kroatien ist auch im Herbst ein beliebtes Reiseziel deutscher Touristinnen und Touristen. Doch zuletzt schossen dort die Corona-Zahlen wieder in die Höhe, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 325,4 (Stand: 22. Oktober). Nun hat die Bundesregierung reagiert: Das Land an der Adria wird erneut auf die Liste der Hochrisikogebiete gesetzt. Auch Bulgarien wird hochgestuft, dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 370,9 noch höher. Die Hochstufung der beiden EU-Länder hat verschärfte Reiseregeln zur Folge.

Quarantänepflicht nach Urlaub in Kroatien und Bulgarien

Reisende, die weder geimpft noch genesen sind, müssen nach der Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Erst ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Kinder müssen ebenfalls in Isolation – unter Zwölfjährige müssen sich aber nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag.

Anzeige

ZUM THEMA Urlaub in Kroatien 2021: Die Regeln für Reisende

Außerdem müssen alle, die aus Hochrisikogebieten zurückkehren, vorab eine digitale Einreise­anmeldung ausfüllen. Dort müssen Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene auch ihren Test-, Impf- oder Genesenen­nachweis hochladen.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Kenia kein Hochrisikogebiet mehr

Anzeige

Entwarnung hingegen gibt es für ein beliebtes Safariziel in Afrika: Kenia steht ab Sonntag nicht mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete. Somit besteht keine Quarantänepflicht mehr nach einem Urlaub dort.

Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer müssen aber weiterhin die 3G-Regel beachten. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Antigenschnelltest (maximal 48 Stunden alt) oder einen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) vorweisen.

Anzeige

Alle Änderungen der RKI-Liste im Überblick

Neu auf der Liste der Hochrisikogebiete:

Bulgarien

Kamerun

Kroatien

Die Republik Kongo

Nicht mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete:

Anzeige

Honduras

Irak

Kenia

Kosovo

Die Änderungen der Risikogebietsliste werden wirksam am Sonntag, 24. Oktober, um 0 Uhr.

Reisen mit Quarantänepflicht: die Liste der Hochrisikogebiete

Aktuell stehen gut 70 Länder auf der Risikogebieteliste des RKI. Hier eine Übersicht aller Hochrisikogebiete ab Sonntag, 24. Oktober: