Neue RKI-Liste: Kreta, Rhodos und Kos werden Hochrisikogebiet, Kanaren heruntergestuft

Anzeige

Anzeige

Die griechische Insel Kreta ist die Region des Landes mit der höchsten Inzidenz, nun reagiert auch die Bundesregierung: Das beliebte Ferienziel wird ab Dienstag, 24. August 2021, als Hochrisikogebiet eingestuft, hat das Robert-Koch-Institut am Freitag bekannt gegeben. Doch Kreta ist nicht alleine, auch weitere Urlaubsinseln sind betroffen, darunter Rhodos, Kos, Mykonos und Naxos, nämlich all jene, die zur Südlichen Ägäis zählen.

Erleichterungen gibt es hingegen gibt es für weite Teile Spaniens. Derzeit gilt für ganz Spanien der Status als Hochrisikogebiet, nun werden einige Regionen aber von der Liste gestrichen, darunter alle kanarischen Inseln sowie die Ferienregion rund um Barcelona. Nach dem Urlaub auf den Kanaren, in Kastilien-La Mancha, Asturien, Katalonien und in der Region Valencia müssen deutsche Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer nur noch einen negativen Antigen-Schnelltest (maximal 48 Stunden alt) oder einen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) vorweisen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Neu auf der Liste der Hochrisikogebiete:

Brasilien

Dominica

Griechenland : Die Insel Kreta sowie die Regionen Südliche Ägäis und Ionische Inseln sind Hochrisikogebiete

Irland: Die Regionen Border und West sind Hochrisikogebiete.

Kosovo

Nordmazedonien

Nicht mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete:

Andorra

Spanien: Die Regionen Kanaren, Kastilien-La Mancha, Asturien, Katalonien und Valencia sind keine Hochrisikogebiete mehr

Robert-Koch-Institut streicht alle Virusvariantengebiete von der Liste

Zudem hat das Robert-Koch-Institut die Liste der Virusvariantengebiete verändert. Ab Sonntag, 22. August, wird es erstmals seit Einführung der Kategorie zu Beginn des Jahres keine Virusvariantengebiete mehr geben, da Uruguay und Brasilien von der Liste gestrichen werden. Brasilien ist weiterhin Hochrisikogebiet.

Nicht mehr auf der Liste der Virusvariantengebiete:

Brasilien

Uruguay

Außer die Einstufung von Kreta und der Südlichen Ägäis in Griechenland sind alle Änderungen wirksam am Sonntag, 22. August, Mitternacht. Reisende in den beiden griechischen Gebieten haben bis Montag, 23. August, 23.59 Uhr Zeit, wieder in Deutschland einzureisen, um die neuen Regelungen zu umgehen.

Anzeige

Griechenland: Hohe Corona-Zahlen auf den Ferieninseln

Obwohl Griechenland viel daran setzte, die Inselbevölkerung schnell durchzuimpfen, um mit coronafreiem Urlaub um Reisende zu werben, sind derzeit vor allem die Inseln für die hohe Sieben-Tage-Inzidenz des Landes verantwortlich. Sie lag am Freitag bei 210,9.

Obwohl die Zahl der Neuinfektionen seit wenigen Tagen wieder leicht rückläufig ist, kommt nun also die Einstufung, die Tausende deutscher Urlauberinnen und Urlauber auf Kreta und in der Südlichen Ägäis treffen wird.

Urlaub im Hochrisikogebiet: Diese Regeln gelten nun für Griechenland-Reisende

Reisende, die weder geimpft noch genesen sind, müssen nach der Rückkehr nach Deutschland trotz eines negativen Corona-Tests für zehn Tage in Quarantäne, ein Freitesten ist erst ab dem fünften Tag möglich. Kinder, auch von geimpften Eltern, müssen ebenfalls in Quarantäne. Kinder bis zwölf Jahre müssen sich nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag.

Video RKI: Zunehmend Corona-Fälle nach Reisen gemeldet 0:58 min Das Robert Koch-Institut listet auf, welche Länder bisher am häufigsten als wahrscheinliche Orte von Corona-Ansteckungen genannt werden. © dpa

Zudem müssen alle, die aus Hochrisikogebieten nach Deutschland reisen, vorab eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen und dort auch Test-, Impf oder Genesennachweise hochladen. Für vollständig Geimpfte (ab 14 Tage nach der Zweitimpfung) und für Genesene (Erkrankung liegt zwischen 28 Tage und sechs Monate zurück) ändert sich hingegen wenig, sie müssen nur die Einreiseanmeldung ausfüllen.

Reisen mit Quarantänepflicht: Mehr als 70 Länder gelten als Hochrisikogebiete

Die Einschränkungen betreffen nebst Touristinnen und Touristen aus besagten Regionen in Griechenland nun auch Rückkehrerinnen und Rückkehrern aus dem Kosovo, sowie Urlaubende in Irland, Nordmazedonien und auf der Karibik-Insel Dominica. Insgesamt stehen derzeit aber bereits mehr als 70 Länder auf der Risikogebiets-Liste des RKI.

Das sind alle Hochrisikogebiete ab Sonntag, 22. August 2021: