Neue RKI-Liste: Großbritannien ist jetzt Virusvariantengebiet

Großbritannien gilt nun als Virusvariantengebiet. Das hat das Robert Koch-Institut am Freitagabend bekannt gegeben. Betroffen davon sind komplette Vereinigte Königreich inklusive der Isle of Man sowie aller Kanalinseln und aller britischen Überseegebiete. Grund für diese Einschätzung der Bundesregierung ist die dortige Verbreitung der zuerst in Indien nachgewiesenen Variante des Coronavirus.

Für Einreisende aus Großbritannien bedeutet das drastische Einschränkungen. Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen dürfen ab Sonntag nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen nach Deutschland befördern. Für Einreisende gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht, die auch nicht durch negative Tests verkürzt werden kann.

Für Frankreich, Kroatien und Slowenien wird dagegen wegen stark sinkender Infektionszahlen die generelle Quarantänepflicht von fünf bis zehn Tagen aufgehoben. Die drei EU-Länder werden am Sonntag ebenso wie Oman, die Mongolei und Andorra vom Hochinzidenzgebiet zum normalen Risikogebiet heruntergestuft. Ganz von der Liste der Risikogebiete gestrichen werden die Slowakei, Finnland, Rumänien, San Marino und Jamaika sowie einzelne Regionen in Spanien und Irland.

Großbritannien ist das erste Land in Europa seit einiger Zeit, das wieder zum Virusvariantengebiet wird. In diese höchste Risikokategorie fallen derzeit nur elf Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika.

Die indische Virusvariante B.1.617.2 gilt als besonders ansteckend und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Infektionszahlen in Indien in den letzten Monaten explodiert sind. In Großbritannien sind – Stand 19. Mai – mehr als 3400 Fälle der Variante bestätigt worden. Schwerpunkte sind vor allem die Städte Blackburn und Bolton in Mittelengland sowie ein Westlondoner Bezirk. Es gebe allerdings auch in anderen Gegenden einzelne „Cluster“, teilte die Gesundheitsbehörde Public Health England mit.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegen zur indischen Variante noch keine ausreichenden Daten vor. Vermutet werde eine deutlich höhere Übertragbarkeit und wahrscheinlich ein leicht reduzierter Impfschutz, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag in Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußerte sich mit Blick auf Großbritannien besorgt. Es solle vermieden werden, dass sich die Variante in Deutschland verbreite, sagte er bereits vor der Einstufung als Virusvariantengebiet.

Ab Sonntag, 23. Mai, gelten generell neue Regeln: So müssen sich Reiserückkehrer nicht mehr digital registrieren, allerdings benötigen sie zur Einreise in Deutschland weiterhin einen negativen Corona-Test, der maximal 48 Stunden (Antigenschnelltest) oder 72 Stunden (PCR-Test) alt ist.

Weitere Änderungen der RKI-Liste im Überblick:

Neue Hochinzidenzgebiete

Suriname

Trinidad und Tobago

Neue Risikogebiete

Als Risikogebiete gelten nun:

Andorra (zuvor Hochinzidenzgebiet)

Frankreich inkl. aller Überseedepartments (zuvor Hochinzidenzgebiet)

Kroatien (zuvor Hochinzidenzgebiet)

Slowenien (zuvor Hochinzidenzgebiet)

Die Mongolei (zuvor Hochinzidenzgebiet)

Oman (zuvor Hochinzidenzgebiet)

St. Lucia

Nicht mehr als Risikogebiet gelten:

Finnland

Irland – die Region Midland

Jamaika

Rumänien

San Marino

Die Slowakei

Spanien – die autonomen Gemeinschaften Extremadura und Asturien

Die neuen Risikogebiete werden am Sonntag wirksam, genauer gesagt um Mitternacht Samstag zu Sonntag.

Liste der Veränderungen ist lang – aber kaum Auswirkungen für Reisende

Es gab einige Änderungen auf der Liste, allerdings haben viele für Reisende keine Auswirkungen mehr. Nach der neuen Einreiseverordnung, die am Mittwoch, 13. Mai, in Kraft getreten ist, müssen Reisende auch dann nicht mehr in Quarantäne, wenn sie aus einem Risikogebiet nach Deutschland kommen. Hier gilt nun: Test statt Quarantäne. Wer als Flugreisender nach Deutschland kommt, muss den Test schon vorab vorweisen. Wer eine Landgrenze passiert, muss den Test spätestens 48 Stunden nach der Einreise machen und bis zum Ergebnis in Quarantäne.