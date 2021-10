Neue RKI-Liste: Entwarnung für Mosambik, Litauen ist Hochrisikogebiet

Anzeige

Mosambik ist für deutsche Urlauberinnen und Urlauber bald wieder einfacher zu bereisen. Denn die Bundesregierung streicht das Reiseziel am Indischen Ozean am Sonntag, 3. Oktober 2021, von der Liste der Hochrisikogebiete. Mosambik ist das einzige Land, dass diese Woche heruntergestuft wird. Alle anderen Länder bleiben auf der RKI-Liste stehen.

Und die Liste wird sogar noch länger. Ab Sonntag gelten zudem vier weitere Länder als Hochrisikogebiet: Belarus, El Salvador, Litauen und Rumänien. Ausschlaggebend für die Einstufung der Hochrisikogebiete sind – anders als früher – nicht mehr nur die Infektionszahlen. Die Bundesregierung berücksichtigt auch andere Kriterien wie das Tempo der Ausbreitung, die Belastung des Gesundheitssystems oder fehlende Daten über die Corona-Lage.

Weitere Änderungen der RKI-Liste auf einen Blick:

Neu auf der Liste der Hochrisikogebiete:

Belarus

El Salvador

Litauen

Rumänien

Nicht mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete:

Mosambik

Die Änderungen der Risikogebietsliste werden wirksam am Sonntag, 03. Oktober, um 0 Uhr.

Urlaub im Hochrisikogebiet: Das müssen Reisende beachten

Nach der Rückkehr nach Deutschland aus dem Urlaub in einem Hochrisikogebiet müssen Reisende, die weder geimpft noch genesen sind, trotz eines negativen Corona-Tests für zehn Tage in Quarantäne. Erst ab dem fünften Tag können sich Betroffene freitesten. Kinder müssen sich ebenfalls in Quarantäne begeben – auch wenn ihre Eltern geimpft sind. Wer junger als zwölf Jahre alt ist, muss sich nicht freitesten. Die Qurantäne endet automatisch nach dem fünften Tag.

Außerdem müssen alle, die aus Hochrisikogebieten nach Deutschland einreisen, vorab eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen und dort auch Test-, Impf- oder Genesenennachweise hochladen. Für vollständig Geimpfte (ab 14 Tage nach der Zweitimpfung) und für Genesene (Erkrankung liegt zwischen 28 Tage und sechs Monate zurück) ändert sich hingegen wenig, sie müssen nur die Einreiseanmeldung ausfüllen.

Video Mehr Nachteile für Ungeimpfte ab November 1:05 min Bei Verdienstausfällen wegen angeordneter Corona-Quarantäne sollen die meisten Nicht-Geimpften spätestens ab 1. November keine Entschädigung mehr bekommen. © dpa

Reisen mit Quarantänepflicht: Die Liste der Hochrisikogebiete

Aktuell stehen etwa 70 Länder auf der Risikogebietsliste des RKI. Hier eine Übersicht aller Hochrisikogebiete ab Sonntag, 03. Oktober: