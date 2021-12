Neue RKI-Liste: Dänemark und Frankreich jetzt Hochrisikogebiete – keine neuen Virusvariantengebiete

Anzeige

Anzeige

Erneut hat die Bundesregierung beliebte europäische Reiseziele deutscher Touristinnen und Touristen als Hochrisikogebiete eingestuft: Wegen hoher Corona-Zahlen stehen Dänemark, Frankreich und Norwegen ab diesem Sonntag, 19. Dezember, wieder auf der Risikogebietsliste des Robert Koch-Instituts (RKI).

Reisende müssen nach der Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne, wenn sie weder geimpft noch genesen sind. Erst ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Auch Kinder müssen in Isolation – allerdings müssen unter Zwölfjährige sich nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag.

Zudem müssen alle, die aus Hochrisikogebieten zurückkehren, vorab eine digitale Einreise­anmeldung ausfüllen. Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene müssen dort ihren Test-, Impf- oder Genesenen­nachweis hochladen.

Anzeige

Dänemark entgeht Virusvariantengebiete-Einstufung

Dänemark entgeht der von vielen Reisenden befürchteten Einstufung als Virusvariantengebiet, die eine 14-tägige Quarantänepflicht für Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer in Deutschland zur Folge gehabt hätte. Das Land wurde neben Großbritannien zum ersten Omikron-Hotspot Europas. Die Zahl der Ansteckungen hat sich dort alle drei bis vier Tage verdoppelt – noch schneller als Anfang Dezember befürchtet. In Dänemark liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 913,1 (Stand: 17. Dezember).

Neue RKI-Liste: Die Änderungen im Überblick

Anzeige

Neue Hochrisikogebiete ab Sonntag, 19. Dezember, 0 Uhr:

Andorra

Dänemark – inklusive der Färöer und Grönland

Frankreich – inklusive des Übersee-Departements Réunion

Libanon

Norwegen

Anzeige

Nicht mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete

Albanien

Bulgarien

Estland

Lettland

Nordmazedonien

Republik Moldau

Einreiseregeln in Deutschland

Für die Einreise nach Deutschland gilt generell die 3G-Regel: Reisende müssen den Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Corona-Test bei sich führen. Für die Einreise aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten gelten verschärfte Regeln:

Onlineanmeldung: Alle, die aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten zurückkehren, müssen vorab eine digitale Einreise­anmeldung ausfüllen. Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene müssen dort ihren Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis hochladen.

Quarantänepflicht: Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und weder geimpft noch genesen ist, muss in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Auch Kinder müssen in Isolation – allerdings müssen unter Zwölfjährige sich nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag. Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss für 14 Tage in Quarantäne. Es gelten keine Ausnahmen für Geimpfte, Genesene oder Kinder.

Anzeige

Corona-Testpflicht: Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss unabhängig vom Impfstatus einen negativen Corona-Test vorweisen. Ein Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test 72 Stunden. Diese Regel gilt auch für Geimpfte und Genesene. Bei der Einreise aus einem Hochrisikogebiet reicht ein 3G-Nachweis (Impfung, Genesung oder Corona-Test). Kinder unter zwölf Jahren sind von der Nachweispflicht befreit.

Als Virusvariantengebiete ausgewiesen sind ab dem 19. Dezember folgende Staaten:

Botswana

Eswatini

Lesotho

Malawi

Mosambik

Namibia

Simbabwe

Südafrika

Als Hochrisikogebiete ausgewiesen sind ab dem 19. Dezember folgende Staaten: