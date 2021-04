Neue RKI-Liste: Bulgarien und Tschechien gelten nicht mehr als Hochinzidenzgebiete

Anzeige

Wegen gesunkener Corona-Infektions­zahlen nimmt die Bundes­regierung Bulgarien und Tschechien am Sonntag von der Liste der Hochinzidenzgebiete, damit gelten sie nur noch als Risiko­gebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag auf seiner Webseite mit. Andererseits gelten nun Litauen und die Mongolei als Hochinzidenzgebiete.

Das Département Moselle in Frankreich war lange als Virusvarianten-Gebiet eingestuft, ab Sonntag zählt dann wie ganz Frankreich zu den Hochinzidenzgebieten. Auch für andere Länder ergeben sich Änderungen.

Das sind die neuen Risikogebiete und Hochinzidenzgebiete

Neu auf der Liste der Risikogebiete (Sieben-Tage-Inzidenz über 50) sind:

Bulgarien (zuvor Hochinzidenzgebiet). Norwegen – die Provinz Agder Tschechien (zuvor Hochinzidenzgebiet).

Keine Risiko­gebiete mehr sind:

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland – das Überseegebiet Britische Jungferninseln

Neu auf der Liste der Hochinzidenz­gebiete (Sieben-Tage-Inzidenz über 200):

Frankreich – das Département Moselle (zuvor Virusvariantengebiet). Litauen Die Mongolei

Die Änderungen der Risiko­gebiete treten am Sonntag, 2. Mai, um Mitternacht, in Kraft.

Keine neuen Virusvariantengebiete auf RKI-Liste

Neue Virusvarianten­gebiete gibt es keine. Aus deutscher Sicht gelten derzeit zehn Länder und Regionen als solche. Davon sind acht im südlichen Afrika (Botswana, Eswatini, Lesotho, Simbabwe, Malawi, Mosambik, Sambia, Südafrika). Die anderen zwei sind Indien und Brasilien.

Die Bundesregierung hat ein Beförderungs­verbot für Virusvarianten­gebiete erlassen, um die grenz­überschreitende Verbreitung von besonders ansteckenden Corona-Mutationen einzudämmen. Es gelten Ausnahmen für alle Deutschen und in Deutschland lebenden Ausländer sowie für Transit­passagiere und den Waren­verkehr. Es gilt zudem eine strikte Quarantäne­pflicht für diese Reisenden, sie müssen in fast allen Bundes­ländern für 14 Tage in Quarantäne. Ein Freitesten ist nicht möglich.

Viele Länder weltweit sind Hochinzidenzgebiete

Als Hochinzidenz­gebiete sind derzeit mehr als 40 Länder eingestuft, darunter Ägypten, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Chile, Ecuador, Estland, Frankreich (außer das Departement Moselle, da es ein Virusvarianten­gebiet ist) inklusive aller Übersee­gebiete, Iran, Jordanien, Kapverden, Kolumbien, Kroatien, Mexiko, Montenegro, Niederlande inklusive der autonomen Länder und Übersee­regionen, Paraguay, Peru, Polen, Schweden, Serbien, Seychellen, Slowenien, Tansania,Türkei, Litauen, die Mongolei sowie Zypern.

Wer aus einem Hochinzidenz­gebiet nach Deutschland kommt, muss bei der Einreise einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen – dabei ist es egal, ob er per Flugzeug, Auto, Bus, Bahn oder zu Fuß einreist.

Testpflicht für alle Flugreisenden vor Einreise

Inzwischen müssen sich alle Menschen, die aus dem Ausland mit dem Flugzeug nach Deutschland reisen wollen, bereits maximal 48 Stunden vor dem Flug auf Corona testen lassen. Das gilt unabhängig von der Inzidenz – damit besteht für Flug­reisende inzwischen kein Unterschied mehr, ob sie aus einem Risiko­gebiet oder einem Hochinzidenz­gebiet einreisen. Wer der Airline keinen entsprechenden Nachweis vorlegen kann, darf nicht befördert werden, heißt es vom Gesundheits­ministerium. Die generelle Test­pflicht wurde nach Kritik an Tausenden Mallorca-Urlaubern eingeführt.

Wer mit dem Auto, dem Bus oder dem Zug aus einem Risiko­gebiet kommt, kann bis 48 Stunden nach der Ankunft in Deutschland einen Corona-Test machen. Kommt der oder die Reisende aus einem Hochinzidenz­gebiet, ist bereits vorher ein Test notwendig. In beiden Fällen gilt zudem eine Quarantäne­pflicht (je nach Bundes­land zehn bis 14 Tage), von der man sich ab dem fünften Tag mit einem weiteren Corona-Test freitesten kann.