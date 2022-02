Neue Reiseregeln in Europa: Was ab dem 1. Februar gilt

Anzeige

Wie sind die Infektionszahlen am Urlaubsziel? Dürfen nur Geimpfte und Genesene einreisen? Und brauchen sie trotzdem einen negativen Corona-Test? Zur Urlaubsplanung gehört auch im dritten Jahr mit Corona das Überprüfen der Infektionszahlen und Corona-Regeln am Reiseziel. Zumindest innerhalb der EU soll das Reisen aber ab dem 1. Februar einfacher werden, dafür wollen die 27 Mitgliedsländer ihre Einreiseregeln harmonisieren.

Künftig soll der jeweilige Status des Reisenden beim Grenzübertritt entscheidend sein – und nicht mehr die Infektionslage im Herkunftsland. Gleichzeitig aber wird das Reisen ohne Booster komplizierter. Denn: Liegt die zweite Impfung bereits mehr als neun Monate zurück, so ist das digitale Impfzertifikat nicht mehr gültig. Nach Ablauf dieser Frist werden Menschen ohne Auffrischimpfung bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt.

Entsprechende Empfehlungen hatten die EU-Staaten kürzlich beschlossen – nun sollen sie umgesetzt werden. Jedoch kommt die Erklärung der 27 Mitgliedstaaten nur einer Empfehlung gleich, da die einzelnen EU-Länder bei der Gesundheitspolitik weitgehend selbst das Sagen haben. „Jeder Mitgliedstaat trifft seine Entscheidungen auf der Grundlage seiner jeweiligen Umstände“, sagten EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides und EU-Justizkommissar Didier Reynders dazu.

Und so kann sich beispielsweise weiterhin unterscheiden, wie lange die Grundimmunisierung in den jeweiligen Ländern – etwa für den Check-in im Hotel, für Restaurantbesuche oder für Veranstaltungen – anerkannt wird. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie lauten die Pläne der EU?

Ab dem 1. Februar soll dem Beschluss der EU-Staaten zufolge nicht mehr entscheidend sein, von wo aus eine Reise startet – sondern, ob ein gültiger Impf-, Test- oder Genesenennachweis vorliegt. Diese Regeln werden nun nach und nach umgesetzt.

Beispielsweise will Österreich seine Einreisebeschränkungen zum 19. Februar lockern, dann sollen Reisende aus den EU-Ländern nur noch entweder einen negativen Corona-Test oder einen Impf- oder Genesungsnachweis für die Einreise brauchen. Aktuell gilt an der Grenze 2G plus. Das heißt: Einreisen dürfen nur Corona-Geimpfte und Genesene, und diese müssen zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen.

Welche Corona-Nachweise werden akzeptiert?

Einen gültigen Corona-Pass hat man 14 Tage nach der vollständigen Corona-Impfung. Ein PCR-Test solle frühestens 72, ein Antigenschnelltest 24 Stunden vor der Reise gemacht werden. Ein Genesenenzertifikat soll 180 Tage gültig sein. In diesem Zuge entfachte Deutschland jüngst Diskussionen, denn hierzulande wurde die Gültigkeitsdauer des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate verkürzt.

Wenn Reisende kein Zertifikat vorweisen können, sollen sie nach Ankunft einen Test machen. Zusätzliche Beschränkungen solle es nicht geben. Für Kinder gibt es Ausnahmen.

Welche neuen Regeln gelten beim EU-Impfzertifikat?

Anzeige

Ab dem 1. Februar gelten EU-Bürgerinnen und -bürger in der Regel nur noch dann als vollständig geimpft, wenn ihre Grundimmunisierung höchstens 270 Tage – also rund neun Monate – zurückliegt. Bisher waren es meist zwölf Monate. Ansonsten wird für ein gültiges Corona-Zertifikat eine Booster-Impfung nötig. Auch in Deutschland tritt diese Regel in Kraft. Wie lange das Impfzertifikat nach einer Booster-Impfung gültig bleibt, ist auf EU-Ebene noch nicht geregelt.

Wichtig ist: Diese EU-Regelung gilt nur fürs Einreisen! Wie lange die Grundimmunisierung in den jeweiligen Ländern anerkannt wird, kann sich jedoch weiterhin unterscheiden.

Ein konkretes Beispiel ist Italien. Hier ist das EU-Covid-Zertifikat nur zum Zweck der Einreise neun Monate gültig. Doch im Land selbst wird die Dauer des grünen Zertifikates am 1. Februar auf sechs Monate verkürzt, wie die Botschaft in Berlin mitteilt. Für viele Bereiche des öffentlichen Lebens (unter anderem öffentliche Verkehrsmittel, Hotels und Restaurants) ist für Personen ab zwölf Jahren ein 2G-Nachweis (in Italien „Super Green Pass“) erforderlich. Damit ist ein Urlaub praktisch nur dann möglich, wenn die Bürgerinnen und Bürger nach spätestens sechs Monaten geboostert sind.

Auch weitere Länder haben verkürzte Gültigkeitsdauern umgesetzt.