Amsterdam: Südafrika-Reisende sitzen stundenlang in Flugzeugen fest

In den Niederlanden saßen zahlreiche Menschen stundenlang in zwei Flugzeugen fest, die am Morgen und Vormittag aus Südafrika gelandet sind. Das berichtet die Zeitung „De Telegraaf“. Die beiden Maschinen aus Kapstadt und Johannesburg waren bereits in der Luft als die Niederlande ein Flugverbot für Direktflüge aus Südafrika verhängt hatte.

Stundenlang mussten die Passagierinnen und Passagiere ausharren, danach wurden sie in Bussen zu eigens eingerichteten Teststationen in einem abgetrennten Bereich am Amsterdamer Flughafen Schiphol gebracht. Dort werden nach Angaben der Zeitung nun Hunderte Menschen auf Covid-19 getestet und dürfen das Areal erst verlassen, wenn der Test negativ ist.

Reiserückkehrer aus Südafrika müssen in der Niederlande in Quarantäne

Zudem sei noch nicht entschieden, ob die Behörden die Reisenden in häusliche Quarantäne oder in ein eigenes dafür einzurichtendes Quarantäne-Hotel schicken wollen, hieß es. Bis die Reiserückkehrer nach Hause kommen, wird es noch eine Weile dauern - mindestens bis zum Vorliegen der negativen Corona-Tests. Bis Freitag, 12 Uhr, benötigten Reisende aus dem südlichen Afrika lediglich Impf-, Genesenen- oder Testnachweis, eine Quarantänepflicht gab es nicht.

Ausgelöst hatte das Chaos eine Unstimmigkeit zwischen dem niederländischen Gesundheitsamt GGD und Gesundheitsminister Hugo de Jonge. Während GGD zunächst davon sprach, dass für die Passagierinnen und Passagiere der beiden Maschinen nicht getestet werden müssen, ordnete de Jonge Tests an. Bis sich beide Seiten einig waren, mussten die Fluggäste in den Maschinen warten.