Spahn appelliert an Südafrika-Reisende: „Isolieren Sie sich“

Südafrika und weitere Staaten im südlichen Afrika sind ab dem morgigen Samstag Virusvariantengebiet, ab dann gilt eine 14-tägige Quarantänepflicht. Doch Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) appelliert auch an all jene, die gerade aus Südafrika zurückgekommen sind, sich zu isolieren.

„Die Anordnung der Quarantäne gilt erst ab morgen, aber wir können Reisende, die in den vergangenen ein, drei, zehn Tagen aus Südafrika nach Deutschland gekommen sind, nur bitten, sich freiwillig zu isolieren und Kontakte zu reduzieren“, sagte er in Anspielung auf die in Südafrika entdeckte neue Variante des Coronavirus, B.1.1.529.

Auch weitere Länder in Afrika werden Virusvariantengebiet werden

Nach deutschem Plan gilt Südafrika ab Mitternacht von Freitag zu Samstag als Virusvariantengebiet, damit greift ein Beförderungsverbot. Nur deutsche Staatsangehörige und jene, die über einen dauerhaften Aufenthaltstitel in Deutschland verfügen, dürfen dann noch aus Südafrika direkt nach Deutschland geflogen werden. Auch für einige Nachbarländer wird dies morgen kommen, noch habe man sich aber nicht konkret geeinigt, welche Länder betroffen seien, so Spahn. Großbritannien hat nebst Südafrika auch Namibia, Botsuana, Simbabwe, Lesotho und Eswatini auf die höchste Risikoliste gesetzt.

Die EU hingegen erwägt noch weitreichendere Maßnahmen – nämlich einen generellen Stopp des Flugverkehrs zwischen Europa und dem Südlichen Afrika. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter an. Dann dürften generell keine Flugzeuge aus dem südlichen Afrika mehr in Europa landen –auch deutsche Reisende würden dann festsitzen und könnten nur über Drittländer wieder einreisen. „Den Flugverkehr zu stoppen, kann per Rechtsgrundlage nur die EU anordnen“, sagte Spahn am Freitagvormittag. „Wir halten die deutsche Regelung aber zunächst für ausreichend.“

Südafrika wird kurz vor Start der Hauptsaison Virusvariantengebiet

Die neue Virusvariante B.1.1.529 wurde zuerst in Südafrika entdeckt, in der EU ist bis Freitagmorgen, 9.30 Uhr, kein Fall bekannt. Expertinnen und Experten fürchten, dass es sich um eine hochansteckende Mutation handelt, gegen die Impfstoffe weniger Schutz bieten. Das müsse nun herausgefunden werden – bis dahin sei ein schnelles Handeln im Reiseverkehr aber notwendig, sagte Lothar Wieler, Chef der Robert Koch-Instituts. „Wir sind sehr besorgt.“ Das WHO hat eine Krisensitzung einberufen.

Südafrika trifft die Einstufung als Virusvariantengebiet kurz vor Start der Hauptsaison, die im Dezember startet, hart – wie bereits im vergangenen Jahr, als die Beta-Variante in Südafrika entdeckt wurde. „Das ist für das Land enorm schwierig, das wissen wir. Deshalb danken wir Südafrika besonders für die Transparenz und wie schnell und zuverlässig kommuniziert wurde“, sagte Spahn. Er kündigte an, Südafrika unterstützen zu wollen.