Kanaren überschreiten kritischen Wert: Droht eine neue Corona-Reisewarnung?

Weihnachten oder Silvester auf den Kanaren feiern – das ist wegen des milden Klimas auf den Inseln vor der Küste Westafrikas bei vielen Deutschen beliebt. Auch das Corona-Jahr bildet hier keine Ausnahme: Weil die Inselgruppe Mitte Dezember als eines der wenigen Reiseziele weltweit nicht als Corona-Risikogebiet gilt, ist die Nachfrage entsprechend hoch. Allerdings steigen die Infektionszahlen auf den Kanaren zuletzt wieder: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Daher könnte erneut eine Reisewarnung der deutschen Bundesregierung drohen, obwohl die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland wesentlich höher ist.

Corona-Infektionen besonders auf Teneriffa sehr hoch

Erstmals wieder überschritten wurde die 50 am 9. Dezember, seither steigt der Wert weiter und liegt nun bei durchschnittlich 61,9. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die vergleichsweise hohen Infektionszahlen auf der Insel Teneriffa, sie weist inzwischen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 115,1 auf. Auch auf La Gomera ist sie mit 88,36 sehr hoch. Die übrigen Inseln liegen deutlich darunter: Fuerteventura hat eine Inzidenz von 7,70, Lanzarote von 21,01, Gran Canaria von 22,20, La Palma von 32,66 und El Hierro von 0 (alle Zahlen, Stand: 14. Dezember). Doch die Neuinfektionen nehmen teilweise auch dort zu, berichtet das Portal „Teneriffa News”.

Wann die Einstufung als Risikogebiet kommen könnte: Das Robert-Koch-Institut hatte die Liste der Risikogebiete zuletzt immer freitags aktualisiert, die Änderungen wurden dann am folgenden Sonntag ab Mitternacht gültig. Ob nur Teneriffa oder der gesamten Inselgruppe die Einstufung droht, ist unklar. Beim ersten Mal waren die gesamten Kanaren betroffen, am 24. Oktober wurde diese Reisewarnung des Auswärtigen Amtes aufgehoben.

Der Lockdown in Deutschland wird ab Mittwoch noch mal deutlich verschärft. Die zuvor geplanten Ausnahmen zu Silvester sind damit auch gestrichen.

Wer aus einem Auslands-Risikogebiet nach Deutschland einreisen will, muss sich vorab online registrieren und nach der Rückreise in Quarantäne. Der Zeitraum beträgt grundsätzlich zehn Tage, er kann frühestens mit einem Corona-Test an Tag fünf verkürzt werden. Einzig Menschen aus Nordrhein-Westfalen sind davon ausgenommen, die Quartantäneregelungen wurden Ende November vom Oberverwaltungsgericht in Münster außer Kraft gesetzt.

Touristen benötigen Corona-Test für Reise auf die Kanaren

Die Kanarischen Inseln sind aktuell vom nationalen Gesundheitsnotstand, den die spanische Regierung für den Rest des Landes ausgerufen hat, ausgenommen. Trotzdem gelten strenge Regeln: Wer per Flugzeug oder Schiff aus einem Risikogebiet (unter anderem Deutschland) auf die Kanaren reist, muss einen negativen molekularbiologischen Corona-Test (entweder PCR- oder einen sogenannten TMA-Test) vorweisen. Der Zeitpunkt der Testentnahme darf bei Einreise nicht länger als 72 Stunden zurückliegen, so lauten die Infos des Auswärtigen Amtes. Das Ergebnis muss elektronisch oder auf Papier in Spanisch, Englisch, Französisch oder Deutsch vorliegen und folgende Angaben enthalten: Name des Reisenden, Pass- oder Personalausweisnummer, Datum des Tests, Kontaktdaten des Labors, angewandtes Testverfahren, negatives Testergebnis.

Außerdem müssen alle Touristen vorab ein Formalur auf dem „Spain Travel Health”-Portal oder die SpTH-App ausfüllen, um den für die Einreise nach Spanien benötigten QR-Code zu erhalten.