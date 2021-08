Nach Netflix-Serie „Lupin“: Touristen überrennen französisches Dorf Étretat

Anzeige

Étretat. Es ist erst einige Monate her, dass die erste Staffel der Serie „Lupin“ mit Hauptdarsteller Omar Sy auf Netflix erschienen ist – doch in dieser kurzen Zeit ist viel passiert: Weltweit wurde die Serie zu einem riesigen Erfolg, in den USA schaffte der Netflix-Hit sogar als erste französische Produktion überhaupt den Sprung in die Top 10.

Doch der große Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Zumindest für das kleine französische Küstendorf Étretat, in dem der Roman über den Meisterdieb Arsène Lupin vor 100 Jahren geschrieben und nun die darauf basierende Serie zum Teil gedreht wurde. Wie das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) berichtet, wird das 1200-Seelen-Dorf aktuell täglich von Tausenden Touristen und Touristinnen überrannt, die für ein paar Stunden in die Welt von „Lupin“ eintauchen wollen.

Einheimische ergreifen die Flucht

Das Dorf in der Normandie mit seinen Steilküsten und tollen Ausblicken ist zwar an Tourismus gewöhnt, doch der Hype um „Lupin“ hat das Fass zum Überlaufen gebracht. „Auf allen Hauptstraßen herrscht Stau, die Parkplätze sind überfüllt, und die Autos werden einfach irgendwo abgestellt“, klagt Bürgermeister André Baillard gegenüber dem SRF.

Die Einheimischen fühlten sich nicht mehr wohl in ihrem Dorf. „Wir leiden, gehen kaum mehr aus dem Haus und finden am Strand nicht einmal mehr Platz für unser Badetuch“, berichtet eine Anwohnerin. Die Enge in Étretat führt dazu, dass immer mehr Leute, auch junge Familien, wegziehen. Dem Bürgermeister bereitet das große Sorgen.

Dritte Staffel bereits in Planung

Er möchte das idyllische Dorf für Touristen und Touristinnen „dicht machen“, wie er zum SRF sagt. In Zukunft soll Étretat nur noch für einheimische Autos zugänglich sein. Außerdem sollen mehr Parkplätze außerhalb des Dorfes gebaut werden.

Ob dieser Plan für mehr Ruhe sorgen wird, ist unklar. Denn der Hype um „Lupin“ geht weiter. Im Juni kam bereits die zweite Staffel heraus, eine weitere ist in Planung.