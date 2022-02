Nach Flaute wegen Omikron: Wintersport-Fans zieht es wieder vermehrt auf Frankreichs Skipisten

Anzeige

Paris. Nach harten Einschnitten wegen der Corona-Pandemie kehrt der Wintersport-Trubel in Frankreichs Skigebiete zurück. Die voraussichtliche Belegung der Hotels und Ferienwohnungen in den Skiorten liege im Februar bei 82 Prozent der verfügbaren Betten – und damit sogar etwas höher als im Schnitt in Vor-Corona-Wintern, sagte Jean-Luc Boch, Präsident der Vereinigung von Bürgermeistern der französischen Skiorte (ANMSM). „Die Zahl der Reservierungen der vergangenen Wochen beruhigt uns in Teilen.“ Wenn sich der Trend bestätige, könne die Gesamtsaison fast an Zeiten vor der Pandemie heranreichen.

Auch viele Deutsche kommen zum Skifahren nach Frankreich

Um Weihnachten und im Januar sei die Lage noch sehr angespannt gewesen. Eingebrochen seien insbesondere die Besucherzahlen aus Großbritannien, gewöhnlich das wichtigste Herkunftsland internationaler Wintersporttouristen in Frankreich, sagte Boch. Zeitweise hatte Frankreich im Winter wegen der Virusvariante Omikron die Einreise für Briten nur in dringend notwendigen Fällen erlaubt.

Jetzt stiegen die internationalen Reservierungen wieder, auch Deutsche reisten wieder vermehrt zum Skifahren in das Nachbarland, sagte Boch. Den Löwenanteil an der derzeitigen Erholung machten aber französische Wintersportler aus. An diesem Wochenende beginnen in einem Teil Frankreichs die Winterferien. Die meisten Gastgeber in den französischen Skigebieten hätten die Corona-Pandemie bisher auch dank Staatshilfen überstanden, sagte Boch. Einige steckten aber noch in Schwierigkeiten.