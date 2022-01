Tourismusbranche fordert 3G plus für Osterferien an der Ostsee

Anzeige

Rostock. Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern hat für die Zeit der Osterferien ab April ein Ideen- und Forderungspapier vorgelegt. „Die Osterregeln sollen einfach nachvollziehbar sein und Gesundheitsschutz genauso gewährleisten wie möglichst wirtschaftliches Arbeiten unter den gegebenen Pandemiebedingungen“, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, am Montag in Rostock.

Das Papier sehe die 3G-Regel (geimpft, genesen und getestet) für Innenbereiche inklusive das Tragen medizinischer Mund-Nase-Bedeckungen vor. Dazu komme ein negativer Anreisetest für alle Gäste ab zwölf Jahren, die Testpflicht solle für vollständig Geimpfte (geboostert) jedoch entfallen.

Verband fordert klare Corona-Regeln auch zum Impfstatus und Testen

„Das Lösen von den stark beschränkenden 2G-Plus-Regeln ist für viele Unternehmen wichtig“, betonte Woitendorf. Dies würde einen echten Saisonstart ermöglichen, der in diesem Jahr früher als 2021 gelingen sollte. Im vergangenen Jahr konnte die Tourismusbranche erst am 4. Juni starten.

Der Verband forderte darüber hinaus, dass die Regeln zum Impfstatus und zum Testen rechtzeitig festgelegt und kommuniziert werden. „Idealerweise soll auch die Corona-Verordnung vereinfacht und lesbarer gestaltet werden“, sagte Woitendorf. Nötig seien ausreichende Testkapazitäten, wobei besonders auch Kinder ab zwölf Jahre mitgedacht werden sollten.