Testfreies Reisen bald vorbei? Erstes Hotel in Mexiko verlangt Corona-Test

Nur wenige Länder weltweit erlauben die Einreise ohne Covid-19-Impfung oder negativen Corona-Test. Mexiko gehört dazu: Bereits seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hat das Land auf Restriktionen verzichtet und so für einen wahren Tourismus-Boom gesorgt.

Unter Reisenden sprach sich schnell herum, dass in Mexiko wie vor der Pandemie geurlaubt werden kann. Mit Folgen: Während weltweit Destinationen über den Wegfall des Tourismus klagten, trotzte Mexiko dem Trend – und Cancún ist laut „Travel off Path“ das zweitbeliebteste Reiseziel nach Dubai.

Mexiko-Reisen ohne Einschränkungen – Dank Omikron bald vorbei?

Der Staat hat bisher nicht angedeutet, die Einreiseregeln anpassen zu wollen, doch mexikoweit gelten bereits in vielen Regionen Einschränkungen. Nicht so in Cancún, das damit wirbt, freies Reisen zu ermöglichen.

Doch mit der Verbreitung der Virusvariante Omikron könnte sich das ändern. Ein erstes Urlaubsresort hat nun eine Testpflicht verhängt. Das NIZUC Resort and Spa, eines der 500 besten Hotels der Welt in 2021, schreibt auf seiner Website, dass vorerst bis zum 2. Januar bei der Anreise ein negativer Antigen-Schnelltest oder ein negativer PCR-Test vorzulegen sind. Der Test darf maximal 24 Stunden vor Abreise gemacht worden sein. Allerdings: Auch Selbsttests, die zu Hause gemacht werden können, werden akzeptiert.

Urlaub in Cancún: Werden weitere Hotels auf die Testpflicht setzen?

Das Portal „The Cancun Sun“ berichtet, dass derzeit noch kein weiteres Hotel eine Testpflicht eingeführt hat. Allerdings sollen einige Resorts damit liebäugeln – sie wollen nun schauen, inwiefern sich die Gästezahl im NIZUC durch die Testpflicht ändern. Einerseits könnten so jene Touristinnen und Touristen abgeschreckt werden, die sich auf Reisen ohne Einschränkungen gefreut hatten. Andererseits würden so aber möglicherweise auch wieder Reisende angezogen, die ein größeres Sicherheitsgefühl brauchen.