Mauritius lockert Reiseprotokoll für geimpfte Reisende ab September

Da auf Mauritius die Impfkampagne voranschreitet, lockert das Urlaubsparadies die Reiseprotokolle in Phasen. So verbringen geimpfte Urlaubende ab dem 1. September nur noch sieben statt 14 Tage in einem sogenannten “Resort Bubble”-Hotel, bevor sie den Inselstaat im Indischen Ozean entdecken können.

Derzeit betrage der Prozentsatz an vollständig geimpften Personen auf Mauritius 56 Prozent, 63 Prozent hätten die erste Impfdosis erhalten, berichtet Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). Laut dem MTPA-Direktor Arvind Bundhun sei der Impffortschritt ein großer Schritt in Richtung der vollständigen Wiederöffnung der Grenzen am 1. Oktober für Geimpfte. Dann sollen internationale Reisende ohne Einschränkungen einreisen dürfen. Lediglich ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, solle dann ausreichen, um sich nach der Ankunft frei bewegen zu können.

Mauritius-Reise: Diese Regelungen gelten am September für Urlaubende

Bis dahin müssen vollständig geimpfte Reisende ihren Aufenthalt in einem der zugelassenen „Covid-19-safe“-Resorts verbringen, die auf mauritiusnow.com gelistet sind. Ab September wird für die Einreise weiterhin ein negativer PCR-Text benötigt – ein zweiter PCR-Text ist nach sieben Tagen in Isolation Voraussetzung, um das Hotel verlassen zu können.

Für Ungeimpfte gibt es keine Lockerungen. Sie müssen 14 Tage in einem offiziellen Quarantänehotel verbringen und dürfen ihr Zimmer nicht verlassen. Zur Sicherheit müssen sie am 7. und 14. Tag einen weiteren PCR-Test durchführen. Erst wenn diese negativ ausfallen, dürfen sie die Insel frei erkunden.

Flüge aus Europa und dem Nahen Osten werden derzeit von Air Mauritius, Emirates, Turkish Airlines, Air France, Kenya Airways und British Airways angeboten. Interessierte können ihren „Resort Bubble”-Urlaub entweder über einen Reiseveranstalter oder direkt bei den Hotels buchen.