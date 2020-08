Masken-Verweigerer randalieren auf KLM-Flug nach Ibiza

Corona-Demo: Wo die Gefahr für die Freiheit liegt

Die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin nahm für sich in Anspruch, Freiheit und Menschenrechte schützen zu wollen. Die fehlenden Distanz- und Schutzmaßnahmen passen in die Logik der Protestierer. Wer allerdings mit Rechtsextremen unterwegs ist, unterstützt genau die, die Freiheit und Menschenrechte nicht im Programm haben, kommentiert Daniela Vates.