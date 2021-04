Malta plant Öffnungen: Im Juni soll die Urlaubssaison starten

Anzeige

Malta hängt am Tourismus – und der liegt derzeit am Boden. Schon bald aber soll der wichtigste Wirtschaftszweig wieder durchstarten: Am 1. Juni will sich das Land wieder für Urlauber öffnen. In einer Pressemitteilung verspricht das maltesische Fremdenverkehrsamt unbeschwerten Sommerurlaub. Die Einreise soll sowohl geimpften als auch ungeimpften Urlaubern möglich sein, „auch Letztere sind ausdrücklich und herzlich willkommen“.

Möglich sei das unter anderem, weil die Impfkampagne auf Malta rasch voranschreite: 40 Prozent der Bevölkerung habe bereits mindestens eine Spritze erhalten – ein Spitzenwert innerhalb der Europäischen Union. Täglich werde ein Prozent der Malteser geimpft.

Ampelsystem soll einfachen Überblick zu Einreiseregeln bieten

Die sichere Tourismusöffnung ab Juni soll mithilfe eines Ampelsystems gelingen, das die Einreise regelt. So sieht es aus:

• Rote und Gelbe Liste: In der EU und in Malta, wo ein bilaterales Gesundheitsabkommen besteht, können vollständig geimpfte Reisende frei reisen. Die letzte Impfung muss mindestens zehn Tage vor Reiseantritt verabreicht sein. Der Impfnachweis muss bereits bei Antritt der Reise vorliegen. Für Länder außerhalb der EU muss Malta die von den Schengen-Ländern der EU festgelegten Bedingungen einhalten.

• Gelbe Liste: Nicht geimpfte Personen müssen ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen. Dieser Test darf maximal 72 Stunden vor dem Check-in durchgeführt werden.

• Grüne Länder: Alle Urlauber können frei reisen.

Tourismusminister: Öffnung geschehe „behutsam und sicher“

Clayton Bartolo, Maltas Minister für Tourismus und Verbraucherschutz, erklärt zur Wiedereröffnung und der neuen Kampagne: „Unser Wiedereröffnungsplan ist im Einklang mit dem wachsenden Impffortschritt hier in Malta darauf ausgelegt, den Tourismus behutsam und sicher wieder zu öffnen.“ Vor Ort gilt ein Covid-Maßnahmenkatalog mit Hygiene- und Abstandsregelungen. Sein Name: „Sunny and Safe“.