Mehr Schutz und neue Projekte: Was Reisende 2022 auf Mallorca erwartet

Während die Deutschen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 439,2 (Stand: 5. Dezember) aktuell hauptsächlich damit beschäftigt sind, das bevorstehende Weihnachtsfest zu retten, planen die Mallorquiner bei einer vergleichsweise entspannten Corona-Lage (150,0) bereits weiter voraus. Denn für die vom Tourismus abhängige Baleareninsel steht im kommenden Jahr viel auf dem Spiel.

Touristensteuer soll Corona-Maßnahmen finanzieren

Die Lieblingsinsel der Deutschen zieht alle Register, damit sich die Wirtschaft 2022 erholen kann und ein coronabedingter Kollaps ausbleibt. So sollen etwa die Einnahmen aus der 2016 eingeführte Touristensteuer im kommenden Jahr nicht wie bislang in Umweltprojekte fließen, sondern für Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verwendet werden. Das teilt die Finca-Vermittlung fincallorca.de in dem von ihr verfassten Schreiben „Mallorca News 2022″ mit, das dem RedaktionsNetzwerk (RND) Deutschland exklusiv vorliegt.

Demnach setzt die Kommission zur Förderung des nachhaltigen Tourismus ihre Ansprüche für ein Jahr aus und wird erst danach wieder zu Tagungen zusammenkommen. Im Jahr 2023 sollen die Steuermittel dann wieder ihrem ursprünglichen Verwendungszweck zugutekommen. Wie hoch die Steuer für Urlauberinnen und Urlauber jeweils ist, hängt sowohl von der Saison als auch von der Art der Unterkunft ab.

Mallorca will weiterhin in Nachhaltigkeit investieren

Obwohl im kommenden Jahr weniger Mittel zur Verfügung stehen werden, will die Insel in ihren Bemühungen um das Aufhalten des Klimawandels nicht nachlassen. Die Entwicklung hin zu einem nachhaltigen Reiseziel mit einer niedrigen CO₂-Emissionsrate sei weiterhin oberstes Ziel.

Als Vorzeigeprojekt wird in dem Schreiben die ehemalige Zementfabrik in Lloseta genannt, die zu einer Wasserstofffabrik umgebaut wird und bei der Produktion künftig komplett auf Solarenergie zurückgreifen wird. Die Inbetriebnahme steht für 2022 an, Besucherinnen und Besucher haben dann auch die Möglichkeit, mit Brennstoffzellen-Bussen oder -Mietwagen über die Insel zu fahren. Zusätzlich wollen die Autovermieter den Anteil der E-Fahrzeuge kräftig ausbauen. Auch die Zahl der Ladestationen soll deutlich nach oben gehen.

Nach unten gedrückt werden soll hingegen die Zahl der Falschparkenden, was die Insel mit einer stärkeren Präsenz der Polizei und zusätzlichen Radarkontrollen erreichen will. Ein praktischer Nebeneffekt der verstärkten Kontrollen sind die zusätzlichen Einnahmen. Ganze 7 Millionen Euro sollen durch das Ausstellen von Strafzetteln zusätzlich eingenommen werden.

Plus bei Reisenden aus dem Ausland erwartet

Die angekündigten strengeren Kontrollen werden die Touristinnen und Touristen aber höchstwahrscheinlich nicht vom Urlaub auf Mallorca abhalten. Den „Mallorca News 2022″ zufolge werden im kommenden Jahr sogar wieder deutlich mehr Reisende aus dem Ausland auf der Insel erwartet. Reyes Maroto, die Tourismusministerin der Zentralregierung, geht davon aus, dass die Balearen 2022 von allen spanischen Destinationen die meisten Touristinnen und Touristen anziehe.

Video Wie können Flugzeuge klimaneutral fliegen? 1:46 min Experte für Verbrennungstechnik Manfred Aigner vom DLR spricht mit dem RND darüber, wie Flugzeuge klimaneutral fliegen können. © RND

Aktuell liegen die Buchungen insgesamt 50 Prozent über dem Vorjahresniveau, so die Finca-Vermittlung in ihrem Schreiben. Mehrere Airlines haben bereits angekündigt, Mallorca im kommenden Jahr in hoher Frequenz anfliegen zu wollen. United Airlines hat sogar erstmals einen Direktflug von New York nach Palma in den Flugplan aufgenommen. Das stimmt optimistisch. So optimistisch, dass Fluggesellschaften und Reiseanbieter Urlauberinnen und Urlaubern zu einer frühzeitigen Planung raten, um nicht leer auszugehen.

Die Insel lockt mit vielen Veranstaltungen

Neben Strand und Meer lockt die Insel im kommenden Jahr auch mit einem prallen Veranstaltungskalender: Soweit Corona den Plänen keinen Strich durch die Rechnung macht, wird es auf der Insel 2022 zehn verkaufsoffene Sonntage geben. Außerdem dürfen sich Bootsfans auf die Internationale Bootsmesse freuen, die vom 28. April bis zum 1. Mai stattfinden soll.

Außerdem stehen laut den „Mallorca News 2022″ mehrere Sportevents auf dem Programm, darunter eine Segelregatta und ein internationaler Triathlon. Auch Konzerte und Festivals sollen wieder stattfinden, wenn die Corona-Zahlen auf der Insel nicht erneut in die Höhe schnellen.