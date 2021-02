Mallorca-Urlaub nur noch mit Impfpass? Debatte nimmt Fahrt auf

Anzeige

Anzeige

Palma. Immer mehr Länder stellen Erleichterungen für Geimpfte in Aussicht – demnächst auch Mallorca? Angesichts der der Corona-Pandemie kursieren für den Neustart des Tourismus in Spanien verschiedene Ideen. Im Gespräch waren bereits ein mögliches zweites Pilotprojekt für Touristen sowie eine Corona-Testpflicht für Reisende in der nächsten Saison – doch bei diesen Ideen bleibt es nicht. Die spanische Regierung arbeitet derzeit an sogenannten Reisekorridoren.

Reisekorridore: Urlaub auf Mallorca nur noch für Geimpfte mit Impfreisepass?

Von diesen könnten besonders Geimpfte, die auf die Balearen reisen möchten, profitieren, erklärte Reyes Maroto, Tourismusministerin der Zentralregierung in Madrid, kürzlich bei einer Pressekonferenz. Denn der zentrale Teil dieser Korridore sollen Impfzertifikate oder Impfreisepässe sein, berichtet das „Mallorca-Magazin“.

Anzeige

Gemeinsam mit der Europäischen Union und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit arbeite Spanien an der Entwicklung und treibe Reisekorridore voran. Für die Balearen, Kanaren, Katalonien und Andalusien gäbe es bereits Pläne, wie das Reisen dann aussehen könnte. Zuvor hatte bereits die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol in Madrid vorgeschlagen, dass die Balearen spanienweit das erste Reiseziel sein sollten, in das nur noch geimpfte Urlauber einreisen dürfen.

Anzeige

Arzt rechnet mit Einführung des Impfpasses im Sommer

Noch gibt es wenig Konkretes hinsichtlich der Umsetzung, doch der mallorquinische Arzt Miquel Munar rechnet einem Medienbericht zufolge damit, dass der Impfpass noch in diesem Sommer kommt: „Ich habe das Gefühl, dass die Politik das umsetzen wird. Das ist das, was ich in Treffen von Politikern mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Vertretern mitbekommen habe“, so Munar gegenüber der „Mallorca Zeitung“. Das werde derzeit genauer definiert, denn die Branche sei sich einig, dass der Neustart des Tourismus nur über einen Impfpass führen könne.

Anzeige

Eine Ungerechtigkeit Ungeimpften gegenüber sehe er darin nicht, denn: „Auch wenn es zurzeit nicht danach aussieht, aber Ende Mai werden in Deutschland 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. Mit ähnlichen Werten rechne ich hier auch.”

Noch unklar ist jedoch, ob staatliche Regelungen, nach denen nur noch geimpfte Personen reisen dürfen, überhaupt juristisch durchsetzbar sind.

Balearen: Inzidenzwert liegt bereits unter 50 – in einigen Dörfern bei null

Derweilen verbessert sich die Corona-Lage auf des Deutschen liebster Urlaubsinsel Mallorca und auf den anderen Balearen im Zuge des strengen Lockdowns weiterhin rapide. Die spanische Region meldete am Dienstag nur noch 52 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind die niedrigsten Werte seit Ende Juli. Vor genau einer Woche waren noch 128 neue Fälle erfasst worden. Der am 4. Januar registrierte Tageshöchstwert lag mit 1865 sogar mehr als 35-mal so hoch.

Mit knapp 41 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gehören die Balearen, die im Dezember lange die schlimmsten Zahlen ganz Spaniens hatten, inzwischen zu den Regionen des Landes mit den besten Werten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid vom Dienstagabend lag nur Extremadura an der Grenze zu Portugal mit einer sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz von rund 30 besser. In mehreren Dörfern lag die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner am vergangenen Sonntag bei null. Darunter: Ariany, Banyalbufar, Consell, Deià, Escorca, Fornalutx, Lloret Maria de la Salut, Sant Joan und Valldemossa. Die Kanaren, die vom Tourismus genauso stark abhängig sind wie die Balearen, hatten circa eine Inzidenz von 51.

Lockdown auf Mallorca lässt Corona-Fälle sinken

Somit hat Mallorca aktuell auch bessere Zahlen als fast alle deutsche Regionen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz zum Beispiel in Hamburg bei 66, in Berlin bei 55 und in Bayern bei 58. „Spitzenreiter“ ist Thüringen mit 120.

Nicht nur bei den Infektionen gibt es eine positive Entwicklung auf den Balearen. Auch die Lage in den Krankenhäusern entspannt sich zusehends. Die Zahl der Intensivpatienten mit Covid ging am Dienstag um fünf auf 60 zurück. Noch vor einem Monat waren es 128 gewesen.

Auf Mallorca herrscht ein strenger Lockdown. Seit dem 13. Januar und mindestens noch bis Montag müssen unter anderem alle Restaurants, Cafés und Bars geschlossen bleiben. Die Regionalregierung erwägt nach Medienberichten eine Lockerung der Einschränkungen ab dem 2. März. Sie wolle zunächst unter anderem die Öffnung der Außenbereiche bis 16 Uhr erlauben, berichteten die Regionalzeitungen „Diario de Mallorca“ und „Última Hora“. Damit werde die sozialistische Ministerpräsidentin Francina Armengol die unter den Restriktionen schwer leidenden Gastronomen aber bei Weitem nicht zufriedenstellen, hieß es.