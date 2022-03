Mallorca, Griechenland, Türkei: Zahlreiche Länder heben Maskenpflicht auf

Anzeige

Anzeige

Die ersten Sonnenstrahlen im Gesicht, die Wärme auf der Haut spüren, das gibt direkt ein Gefühl von Urlaub. In den vergangenen Jahren war das aber gar nicht so einfach, denn selbst im Freien mussten Reisende in vielen Urlaubsländern einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Doch nun kündigt sich eine Wende an: Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint überschritten, in zahlreichen Ländern in Europa sinken die Infektionszahlen und es wird gelockert! In einigen Ländern sind die Einschränkungen schon aufgehoben oder teilweise zurückgenommen worden, in anderen ist das immerhin angekündigt. Wir haben die Übersicht.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Österreich

Was in Deutschland der 20. März sein soll, ist in Österreich der 5. März. Am heutigen Samstag fallen in unserem Nachbarland fast alle Corona-Beschränkungen. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, keine Obergrenze bei Veranstaltungen und keine Sperrstunde mehr. Damit kann auch in der Nachtgastronomie wieder gefeiert werden. Allein die Hauptstadt Wien will sich nicht auf alle Öffnungsschritte einlassen und hält zunächst an der 2-G-Regel in der Gastronomie und einer fast überall geltenden FFP2-Maskenpflicht fest.

Mallorca

Mallorca hat die meisten der noch geltenden Corona-Einschränkungen aufgehoben. Dies ging aus einer am Dienstag im Amtsblatt der Balearen-Insel veröffentlichten Anordnung hervor. Nur die weiterhin in ganz Spanien geltende Maskenpflicht in Innenräumen sowie das Rauchverbot in den Außenbereichen von Gaststätten bleiben am beliebtesten ausländischen Urlaubsziel der Deutschen bestehen. Abgeschafft werden zahlreiche Restriktionen, darunter die Kapazitätsbeschränkungen in der Gastronomie, im Nachtleben, bei Kultur-, Sport- und anderen Veranstaltungen.

Frankreich

In Frankreich wird das Vorzeigen des „Pass Vaccinal“ (Impfpass) ab dem 14. März weitestgehend wegfallen. Restaurants, Fernzüge, Kinos und Museen sollen dann wieder ohne Nachweis über Corona-Impfung, Genesung oder negativen Corona-Test besucht werden dürfen. Nur für den Zutritt zu Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Altersheimen soll eine Art 3-G-Regelung bestehen bleiben: also die Pflicht, geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein („Pass sanitaire“). Auch die Maskenpflicht in Innenräumen wird weitestgehend abgeschafft, nur im öffentlichen Nahverkehr soll sie bestehen bleiben.

Türkei

Die generelle Maskenpflicht in der Türkei ist aufgehoben worden, wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca am vergangenen Mittwoch mitteilte. Auch in einigen Innenräumen darf die Maske abgenommen werden, insofern der Mindestabstand gewährt ist. Der Mund-Nasen-Schutz bleibt in einigen Bereichen aber obligatorisch, etwa in Kinos, Theatern, Konzerthallen Krankenhäusern und öffentlichen Verkehrsmitteln. Reisende müssen zudem künftig nicht mehr den QR-Code, der bei Einreise ausgestellt wird, vorzeigen, wenn sie Einkaufszentren oder Veranstaltungen aufsuchen – der sogenannte HES-Code wurde am Mittwoch abgeschafft. Aus der Mitteilung des Gesundheitsministeriums geht allerdings nicht hervor, ob Reisende den QR-Code bei Einreise grundsätzlich nicht mehr benötigen oder ob er nur im Land nicht mehr vorgezeigt werden muss, meldet „Check24“.

Video Neue Corona-Regeln: Lockerungen auch für Ungeimpfte 1:20 min Nach monatelangen Corona-Beschränkungen sind in Deutschland weitere Maßnahmen weggefallen. In der Gastronomie und Hotellerie gilt nun die 3G-Regel. © dpa

Anzeige

Griechenland

Der Griechenlandurlaub wird deutlich erleichtert! Schon am dem heutigen Samstag, 5. März, gilt in Griechenland keine Maskenpflicht mehr im Freien. Am 15. März soll zudem die digitale Einreiseanmeldung abgeschafft werden, die bisher für eine Einreise egal aus welchem Land kommen und unabhängig des Impfstatus notwendig ist. In der Gastronomie und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen aber weiterhin Impf- oder Genesungsnachweise gezeigt werden.

Finnland

Anzeige

Am Dienstag, 1. März, hat Finnland die letzten Corona-Beschränkungen aufgehoben. Restaurants dürfen seither wieder normal öffnen – es gibt keine Einschränkungen bei Öffnungszeiten oder Anzahl der Gäste. Eine Maskenpflicht gibt es ebenfalls nicht mehr, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird in öffentlichen Verkehrsmitteln aber empfohlen.

Portugal

Die Maskenpflicht in Portugal gilt in Innenräumen und im öffentlichen Verkehrsmitteln zwar weiterhin, allerdings wurden alle Beschränkungen beim Besuch von Restaurants, Bars, Discos, Hotels, Kultur-, Freizeit-, und Sporteinrichtungen aufgehoben. Eine Testpflicht gilt nur noch für nicht geboosterte Personen, wenn diese Altersheime oder Krankenhäuser aufsuchen wollen.

Schottland

Schottland will am 21. März nahezu alle verbliebenen Corona-Regeln aufheben, wie das britische Land berichtet. Es werde außer der Quarantäne für positiv getestete Personen keine staatlich verordneten Maßnahmen mehr geben, kündigte Regierungschefin Nicola Sturgeon an. Die Regierung rate aber weiterhin zur Maske in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Schon seit vergangenem Montag, 28. Februar, ist der Impfnachweis beim Besuch einer Disco oder Großveranstaltung nicht mehr vorzuzeigen.

Lettland

In Lettland ist am Dienstag, 1. März, der seit anderthalb Jahren verhängte Gesundheitsnotstand aufgehoben worden. Damit fielen zahlreiche Corona-Beschränkungen weg. In dem baltischen EU-Land muss seit dem im Einzelhandel kein Grüner Pass für Geimpfte oder Genesene mehr vorgezeigt werden. Auch die bislang geltenden Beschränkungen der Öffnungszeiten werden aufgehoben, Unterhaltungs- und Freizeitstätten dürfen wieder Kundinnen und Kunden empfangen. Dort gilt ebenso wie im gastronomischen Bereich, bei Veranstaltungen und für mehrere Berufsfelder aber bis 1. April weiter die 2-G-Regel. Gültig bleiben zudem Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienevorschriften.

Belgien

In Belgien endet in der kommenden Woche die pandemische Notlage – damit ist mit vielen Einschränkungen Schluss. Die Maskenpflicht gilt dann nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und Krankenhäusern, teilte die Regierung mit. Der Besuch von beispielsweise Restaurants, Bars, Kinos und Fitnessstudios ist dann auch ohne Vorlage von Impfnachweis, Genesenennachweis oder negativem Corona-Testergebnis möglich. Kapazitätsbegrenzungen etwa auf Großveranstaltungen werden ebenfalls aufgehoben. Am 25. März könnte auch die Maskenpflicht in Zügen, Bussen und Bahnen fallen.

Luxemburg

Wann genau Luxemburg weitestgehend auf Corona-Einschränkungen verzichtet, ist noch nicht klar. Premierminister Xavier Bettel kündigte am Freitag aber an, dass noch in der kommenden Woche ein entsprechender Gesetzesentwurf im Parlament beraten werden soll. Bettel kündigte an, Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen in der Gastronomie, im Einzelhandel, bei der Arbeit, beim Sport und in der Schule aufzuheben. Nur noch in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen gelte die 3-G-Reglung, dort sei auch die Maske weiterhin Pflicht, ebenso wie im öffentlichen Personennahverkehr.

Video Neue Corona-Regeln: Lockerungen auch für Ungeimpfte 1:20 min Nach monatelangen Corona-Beschränkungen sind in Deutschland weitere Maßnahmen weggefallen. In der Gastronomie und Hotellerie gilt nun die 3G-Regel. © dpa

Slowenien

Slowenien hat bereits am 21. Februar die meisten Corona-Maßnahmen aufgehoben. Die 3-G-Regel entfällt in Gaststätten, Hotels und bei Veranstaltungen sowie bei der Einreise. Die Sperrstunde wurden ebenfalls abgeschafft. Inkraft bleibt allerdings die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie die 3-G-Regel in Gesundheitseinrichtungen, Altenheime und Justizvollzugsanstalten.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Wales

In Wales müssen sich Einwohnerinnen und Einwohner wie Touristinnen und Touristen noch ein wenig gedulden. Am 28. März soll die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wegfallen. Ebenfalls müssen positiv auf Corona getestete Personen nicht mehr in Quarantäne.

England

Am 24. Februar hat England auch die letzten Corona-Maßnahmen aufgehoben. Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, müssen seither nicht mehr in Quarantäne – es wird ihnen nur noch empfohlen, sich für fünf Tage zu isolieren. In der vergangenen Woche entfiel zudem die Möglichkeit, sich kostenlos mit einem Schnelltest auf Covid-19 testen zu können. Schon Ende Januar hatte England weitestgehend die Corona-Regeln aufgehoben, seither gibt es keine Maskenpflicht mehr und der Impfpass ist keine Zugangsvoraussetzung mehr für Veranstaltungen und Discos.

Dänemark

Bereits am 1. Februar hat Dänemark als eines der ersten Länder nahezu alle Corona-Maßnahmen abgeschafft und den „Freedom Day“ gefeiert. Eine Maskenpflicht gilt seither nur noch im Gesundheitsbereich (also etwa bei einem Besuch im Krankenhaus) sowie an Flughäfen. Der Corona-Pass mit dem Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test wird ebenfalls nur noch im Gesundheitsbereich benötigt. Alle anderen Einrichtungen sind geöffnet wie vor der Pandemie auch – ohne Einschränkungen.

Norwegen

Seit dem 12. Februar gibt es in Norwegen keine Corona-Regeln wie Maskenpflicht oder Social Distancing mehr. Ein Impf- oder Genesenennachweis muss nicht mehr vorgezeigt werden.

Schweden

Schweden hatte ohnehin weitestgehend lockere Corona-Regeln, so war das Land auch eines der ersten, das die nahezu komplette Abschaffung der Maßnahmen verkündet hat. Seit Anfang Februar werden Menschen mit Symptomen nur noch gebeten, zu Hause zu bleiben. Auch das Einhalten von Abständen ist nur noch empfohlen und keine Pflicht mehr.

Island

Am 25. Februar hat Island die Corona-Beschränkungen sowohl im Inland als auch bei der Einreise aufgehoben. Eine Maskenpflicht gilt nicht mehr, es wird jedoch empfohlen, bei Kontakt zu Risikogruppen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch Menschen, die Symptome zeigen, die auf eine Corona-Infektion hindeuten, werden gebeten, zu Hause zu bleiben.