Mallorca: Drohnen sollen Corona-Regeln an den Stränden überwachen

Die mallorquinischen Behörden könnten bei Corona-Kontrollen bald Unterstützung aus der Luft erhalten. Am vergangenen Freitag seien erstmals Drohnen an, beziehungsweise über den Stränden getestet worden, berichtet die „Mallorca-Zeitung“. Demnach überflogen drei Dohnen eine Strecke von Son Serra de Marina und Playa de Muro an der Nordküste der Insel.

Ausgestattet mit optischen Kameras sowie Infrarotsensoren, könnten die Drohnen künftig dabei helfen, die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen. Dies hatte die Landesregierung bereits im Dezember angekündigt. Bei den Testflügen seien elf Mitarbeiter der balearischen Notrufzentrale im Einsatz gewesen. Zusätzliche Unterstützung kam von der Ortspolizei Muro.