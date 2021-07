Mallorca ist Risikogebiet: Was bedeutet die hohe Inzidenz für den Urlaub?

Anzeige

Viele Tausend europäische Reisende wollen im Juli oder August ihren Urlaub auf Mallorca verbringen. Sie waren guten Mutes, denn monatelang war die Zahl der Neuansteckungen sehr niedrig und die Lage stabil. Der Flughafen auf Palma läuft zu Beginn der Hochsaison fast wieder auf dem Level von Vor-Corona-Zeiten: Am Samstag, 3. Juli, registrierte der Airport 802 Starts und Landungen. Das entspricht einer Auslastung von etwa 80 Prozent im Vergleich zu den Zahlen aus dem Rekord-Sommer 2019.

Doch in die Urlaubslaune mischt sich Sorge: Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung seit Sonntag, 11. Juli, ganz Spanien und damit auch Mallorca als Risikogebiet ein. Das bedeutet, dass das Auswärtige Amt mitten in den Sommerferien wieder von touristischen Reisen auf die Lieblingsinsel der Deutschen abraten wird. Eine befürchtete Einstufung als Hochinzidenzgebiet blieb am Freitag, 16. Juli, allerdings aus.

Mallorca – die aktuelle Inzidenz

In ganz Spanien und auch auf den Balearen steigen die Infektionszahlen seit Ende Juni: Inzwischen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca wieder bei 271,4 (Stand 18. Juli), wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Damit ist sie mehr als fünfmal so hoch wie die von der deutschen Bundesregierung für die Einstufung als „einfaches“ Risikogebiet festgelegte Schwelle von 50. Für die Balearen insgesamt – also mit den Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera – liegt der Wert laut der Balearen-Regierung bei 290,4. Damit übersteigt die Zahl auch den Richtwert zur Einstufung von Hochinzidenzgebieten; dieser liegt bei 200. Der R-Wert, der möglichst unter 1 liegen sollte, liegt bei 1,63 (Stand 18. Juli).

Auf den Balearen werden derzeit täglich mehr als 5000 Coronatests durchgeführt. Der Anteil positiver Tests liegt bei 11,88 Prozent (Stand 18. Juli). Laut Robert-Koch-Institut sollte dieser Wert möglichst unter 5 liegen.

Warum sind die Zahlen so steil angestiegen?

Der Corona-Anstieg auf der Baleareninsel wird unter anderem auf Massen­ansteckungen unter spanischen Schülerinnen und Schülern während ihrer Abschlussfahrten zurückgeführt. Mehr als 2000 junge Leute sind inzwischen positiv auf das Virus getestet worden, die meisten nach ihrer Rückkehr aufs Festland.

Allerdings ist die Lage in den Krankenhäusern entspannt, teilte die Balearen-Präsidentin Francina Armengol mit. Die meisten Corona-Infektionen würden junge Menschen treffen, die Verläufe seien nicht so schwer. Dennoch macht sich der Anstieg der Fälle langsam auch in den Krankenhäusern bemerkbar. Am Sonntag werden auf den Balearen 132 Personen im Krankenhaus auf der normalen Station behandelt (16 mehr als am Vortag), 29 weitere liegen auf der Intensivstation. Die Auslastung an Intensivbetten beträgt 10 Prozent. Auf Mallorca werden 18 Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation behandelt, auf normalen Stationen sind es 94.

Mallorca ist wieder Risikogebiet: Was passiert nun?

Die Balearen standen seit Mitte März nicht mehr auf der Risikogebiete­liste des Robert Koch-Institutes, die Infektions­zahlen waren zwischen Februar und Ende Juni sehr gering. Doch seither ging die Kurve steil nach oben. Am Sonntag meldete das balearische Gesundheits­ministerium insgesamt 630 Neuinfektionen mit dem Coronavirus (nach 752 am Vortag), davon 395 auf Mallorca, 60 auf Menorca, 151 auf Ibiza und keine auf Formentera.

Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet zwar, dass das Auswärtige Amt von Reisen dorthin abrät – hat aber für Mallorca-Urlaubende kaum praktische Auswirkungen. Die nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet nach Deutschland geltende Quarantänepflicht erübrigt sich für Flugreisende. Grund dafür ist, dass für sie ohnehin die Nachweispflicht vor Abflug gilt.

Alle Urlauberinnen und Urlauber müssen bereits beim Check-in am Flughafen Palma den Nachweis über einen negativen Corona-Test (PCR-Test maximal 72 Stunden alt, Antigen-Test maximal 48 Stunden), die vollständige Impfung oder eine Genesung vorlegen. Ansonsten dürfen sie von den Airlines nicht transportiert werden. Durch diesen Nachweis vor der Einreise umgehen sie die Pflicht einer zehntägigen Quarantäne in Deutschland. Ausgenommen von der Nachweispflicht sind Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Wichtig ist: Bei der Einstufung als Risikogebiet müssen sich alle Urlaubenden vor dem Abflug nach Deutschland digital registrieren auf www.einreiseanmeldung.de. Das gilt seit dem 11. Juli auch für Reise­rückkehrerinnen und Reise­rückkehrer von Mallorca. Sie können dort auch ihre Nachweise hochladen.

Zwei Polizisten stehen am 30. Juni im Einsatz vor dem Hotel, in dem mehr als 200 Schüler in Corona-Zwangs­quarantäne gesetzt wurden. © Quelle: Isaac Buj/EUROPA PRESS/dpa

Könnte Mallorca demnächst Hochinzidenz­gebiet werden?

Anders sähe die Situation bei der Einstufung als Hochinzidenz­gebiet aus – das geschieht in der Regel, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 liegt. Sollte der schlechte Trend also anhalten, könnte diese Einstufung für Mallorca und die restlichen Balearen bald folgen. Dann würde ebenfalls die Nachweispflicht vor dem Rückflug gelten. Zudem muss, wer nicht geimpft oder genesen ist, noch für zehn Tage in Quarantäne. Der Zeitraum kann aber durch einen zweiten Test an Tag fünf verkürzt werden. Spanien hat bereits am Freitag, 9. Juli, erstmals wieder die Inzidenz 200 überschritten.

Worst Case wäre die Einstufung als Virusvarianten­gebiet. Dann müssen alle Reise­rückkehrerinnen und -rückkehrer in Deutschland für 14 Tage in strikte Quarantäne. Doch diese Einstufung ist unwahrscheinlich, obwohl sich die Delta-Variante auch auf Mallorca ausbreitet.

Grund dafür: Die Mutante, die zuerst in Indien nachgewiesen wurde, wird auch in Deutschland dominant. Und in diesem Fall verliert diese Einteilung ihren Sinn, wie Bundesgesundheits­minister Jens Spahn vergangene Woche sagte. Portugal, Großbritannien und weitere Länder wurden daher am 7. Juli von der Liste der Virusvarianten­gebiete gestrichen.

Wie können Reisende sich absichern?

Wer sich für den Fall der Fälle absichern will, sollte genau hinschauen: Eine normale Reise­rück­tritts­­versicherung nützt in der Regel nichts, wenn für ein Land eine Reisewarnung ausgesprochen wird oder die Einschränkungen vor Ort strikter werden. Die meisten Versicherungen zahlen nur, wenn die Reise aus persönlichen Gründen nicht angetreten werden kann – etwa weil man selbst erkrankt. Es gibt wenige Ausnahmen, schreibt das Portal „Reise­versicherung“.

Fest steht: Pauschalreisen bieten eine deutlich bessere rechtliche Absicherung als Individualreisen. Viele Veranstalter haben im zweiten Corona-Sommer flexible Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen oder Flextarife im Angebot. Hier zahlen Reisende etwas mehr, können dafür aber auch kurzfristig noch stornieren oder umbuchen. Auch Covid-Absicherungen haben viele inkludiert. Das heißt: Im Fall einer Corona-Infektion oder einer Erkrankung werden zusätzliche Krankenhaus­kosten oder Aufenthalts­kosten einer Quarantäne übernommen.