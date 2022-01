Neue Corona-Fälle an Bord: „MSC Grandiosa“ legt Zwischenstopp auf Mallorca ein

Anzeige

Das Kreuzfahrtschiff „MSC Grandiosa“ hat wegen positiv auf Corona getesteten Personen an Bord erneut einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen müssen. Nachdem in Italien Anfang der Woche 150 mit Corona infizierte Personen das Schiff verlassen mussten, gingen im Hafen von Palma de Mallorca am Freitagmorgen elf Besatzungsmitglieder und vier Urlauberinnen und Urlauber von Bord.

Corona-Tests bei Nachkontrolle positiv

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, die sich auf Informationen der spanischen Zentralregierung bezieht, waren die betroffenen Personen bei den Stopps in Italien zunächst negativ getestet worden und hätten ihre Reise deshalb vorerst fortsetzen können. Bei einer Nachkontrolle sei der Test dann aber doch positiv ausgefallen.

Eine Sprecherin der Regierung auf den Balearen teilte gegenüber der Zeitung mit, dass es sich bei den vier ausgeschifften Reisenden um Mallorquiner handele. Alle infizierten Personen seien nach ihrer Ankunft am Hafen von Palma de Mallorca umgehend isoliert worden.

Kreuzfahrtschiff startete Ende Dezember in Marseille

Die MSC Grandiosa hatte ihre Reise am 28. Dezember in der französischen Stadt in begonnen. Die ersten Corona-Fälle an Bord waren nach Angaben von MSC Cruises bei einer der Routinekontrollen festgestellt worden. Infizierte Personen mit Wohnadressen in Norditalien brachten die Behörden in der norditalienischen Stadt Genua vom Schiff.

Personen mit Wohnsitz in Mittel- und Süditalien durften noch ein wenig länger an Bord bleiben und wurden in Civitavecchia, nordwestlich von Rom, abgesetzt. Infizierte Passagiere ohne Wohnsitz in Italien kamen in medizinischen Einrichtungen in der Region Ligurien, in der Genua liegt, aber auch außerhalb davon unter.