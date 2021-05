Mallorca: Bierkönig eröffnet zu Pfingsten – aber ohne Party

Anzeige

Die Durststrecke am Bierkönig hat ein Ende: Ab Donnerstag, 20. Mai, öffnet das Lokal an der Schinkenstraße wieder für Mallorca-Urlauber. Via Facebook gaben die Betreiber das Ende der Corona-Pause bekannt: „Wir freuen uns riesig, dass wir Euch alle endlich wieder willkommen heißen können.“

Allerdings werde der Besuch zunächst noch nicht „wie früher“ sein. Denn zum Neustart an Pfingsten gehören Einschränkungen, wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtet.

Bierkönig: Besuch für Urlauber nur mit Anmeldung

Gäste müssen sich auf der Homepage des Bierkönigs anmelden. Sie bekommen daraufhin einen QR-Code zugeschickt, der am Eingang gescannt wird. Dadurch soll die Kontaktnachverfolgung im Fall einer Corona-Infektion gesichert werden. An einem Tisch dürften maximal vier Personen sitzen, Party im Stehen und Kontaktaufnahme mit anderen Besuchern sei untersagt. Außerdem werden Gäste auf das Rauchverbot und die Maskenpflicht hingewiesen.

„Wir hoffen auf Eure Unterstützung bei der Einhaltung der aktuellen Maßnahmen, damit es weiterhin bergauf gehen kann“, teilt das Kultlokal via Facebook mit.

Im vergangenen Sommer war der Bierkönig nur unregelmäßig und mit Einschränkungen geöffnet. Seit August 2020 ist das Lokal komplett geschlossen.