Urlaubsinsel Madeira verschärft Corona-Regeln und führt 2G plus ein

Herbst und Winter sind die touristische Hauptsaison auf Madeira. Doch nicht nur die steigenden Infektionszahlen auf der Insel selbst bereiten der Inselregierung Sorgen. Es ist auch die Entwicklung der Pandemie in Europa, vor allem die Zunahme von Fällen in Portugal, den Niederlanden, in Österreich, Großbritannien und in Deutschland. Nun hat die autonome Regierung den nationalen Notstand ausgerufen und damit einhergehend verschärfte Corona-Regeln eingeführt.

Auf der portugiesischen Insel gilt seit vergangenem Samstag die 2G-plus-Regel für den Freizeitbereich: Wer ein Restaurant oder andere Freizeit- und Kulturstätten besuchen will oder ins Hotel eincheckt, benötigt seitdem neben dem Nachweis über die Corona-Impfung oder Genesung von Covid‑19 zusätzlich einen aktuellen negativen Test. Hier ist ein Antigenschnelltest ausreichend, er darf maximal eine Woche alt sein. Außerdem müssen alle Menschen sowohl im Freien als auch in öffentlichen geschlossenen Räumen wie Restaurants und Supermärkten wieder eine Maske tragen.

Regeln gelten für die Einreise nach Madeira

Obwohl die Einreise nach Madeira auch unter der 3G-Regel erlaubt ist, ist ein Urlaub für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, auf der Insel damit nun praktisch unmöglich. Es gilt jedoch eine Übergangsfrist: Bis zum kommenden Samstag soll niemand bestraft werden, der oder die sich nicht an die 2G-plus-Regel hält.

Für die Einreise nach Madeira benötigen Urlauberinnen und Urlauber ab zwölf Jahren den Nachweis einer vollständigen Impfung, ein Genesenenzertifikat oder einen negativen Corona-PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Außerdem müssen sie zwischen zwölf und 48 Stunden vor dem Boarding online eine Gesundheitserklärung ausfüllen, wie die Tourismusbehörde Visit Madeira mitteilt. In dem Formular müssen auch die Nachweise hochgeladen werden.