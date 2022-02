Portugiesische Insel Madeira hebt alle Einreisebeschränkungen auf

Anzeige

Gute Nachrichten für Urlauberinnen und Urlauber, die in Kürze in Richtung Madeira starten wollen: Die portugiesische Insel hebt mit sofortiger Wirkung alle Einreisebeschränkungen auf. Das teilt die Agentur Global Communication Experts (GCE) mit, die seit vergangenem Jahr für die Öffentlichkeitsarbeit der Insel zuständig ist.

Vorgaben der Fluggesellschaften vor Abflug beachten

Nach Angaben von GCE dürfen nun auch Reisende, die keinen Impf- oder Genesenennachweis haben, ohne Corona-Test auf die Insel einreisen. Bislang konnten nur Geimpfte und Genesene unter Vorlage eines in der Europäischen Union anerkannten Nachweises über die vollständige Impfung oder eines maximal sechs Monate alten Genesenennachweises ohne Test einreisen. Eine Registrierung auf der Website www.madeirasafe.com wird allen Reisenden weiterhin empfohlen – Pflicht ist die Registrierung nicht.

Ganz auf Tests verzichten können Touristinnen und Touristen allerdings nicht. Zum einen können Fluggesellschaften weiter auf eine Testpflicht bestehen, zum anderen verlangen einige Einrichtungen auf der Insel einen Testnachweis, sollten Reisende noch nicht vollständig geimpft sein.

Diese Regeln gelten aktuell auf Madeira

Denn für viele Freizeitbereiche gilt auf Madeira die 3G-Regel: In Restaurants sowie beim Besuch von Freizeit- oder Kulturstätten wird der Nachweis über eine Impfung beziehungsweise eine Genesung oder ein negativer Corona-Test verlangt.

Auf Madeira gilt im Freien und in Restaurants Maskenpflicht. Nur auf dem Festland wurde die Pflicht zum Tragen einer Maske im Freien aufgehoben – dort sind Reisende nur in geschlossenen Räumen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 500 Euro. In Geschäften, inklusive Supermärkten sowie im öffentlichen Nahverkehr gibt es keine Beschränkungen mehr.

Madeira aktuell als Hochrisikogebiet eingestuft

Trotz der Aufhebung der Einreisebeschränkungen ist ein Urlaub auf Madeira für Ungeimpfte nur mit größeren Einschränkungen, da die Insel aktuell als Hochrisikogebiet gilt. Reisende, die aus einem solchen Gebiet nach Deutschland einreisen und weder geimpft noch genesen sind, müssen für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Ein Freitesten ist ab Tag fünf möglich. Auch Kinder müssen in Isolation – allerdings endet diese für unter Sechsjährige automatisch nach dem fünften Tag.