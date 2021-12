Diese neuen Ziele fliegen Lufthansa und Co. ab dem Sommer 2022 an

Anzeige

Die Hoffnungen waren groß, dass Reisen in diesem Jahr wieder ohne Beschränkungen möglich sein würde. Doch trotz Impfung befindet sich die Welt derzeit im zweiten Corona-Winter. Impfrückstände, Impfdurchbrüche und die sich rasch ausbreitende Omikron-Variante machen einen unbeschwerten Urlaub unmöglich. Und so setzen Airlines und Flughäfen nun ihre Hoffnungen auf das kommende Jahr.

Lufthansa hat 2022 neue Fernziele im Programm

Die Lufthansa geht im kommenden Sommer mit mehreren neuen Fernzielen an den Start. Von München aus fliegt die Airline ab dem 27. März 2022 erstmals nonstop nach Rio de Janeiro und nach San Diego in Kalifornien. Bangkok wird wieder direkt angeflogen. Eurowings Discover, ein neu gegründetes Tochterunternehmen der Lufthansa, startet von München aus nach Punta Cana, Cancún und Las Vegas.

Von Frankfurt aus fliegt Lufthansa im Sommer 2022 neu nach St. Louis in Missouri. Eurowings Discover steuert außerdem Las Vegas, Salt Lake City, Fort Myers, Anchorage, Halifax und Calgary an. Neu sind auch Victoria Falls in Simbabwe, der Kilimandscharo in Tansania, Panama-Stadt und Malé auf den Malediven.

Eurowings geht 2022 mit über 140 Reisezielen an den Start

Und auch auf der Mittelstrecke tut sich im kommenden Jahr so einiges. Eurowings bietet ab dem Sommer erstmals von Hamburg aus Flüge nach Alicante, Bilbao, Göteborg, Lissabon, Porto und Verona an. Von Stuttgart aus fliegt Eurowings künftig auch die Reiseziele Adana, Kütahya-Zafer, Porto, Preveza, Tiflis, Tivat und Tunis an. Wieder im Flugplan ist dort auch das rumänische Timisoara.

Ab Düsseldorf stehen die Destinationen Bergamo, Funchal neu im Sommerflugplan 2022 der Billigfluggesellschaft. Darüber hinaus fliegt Eurowings auch wieder in die slovakische Stadt Kosice und nach Mostar in Bosnien-Herzigovina. Von Köln/Bonn aus können Reisende mit der Airline künftig auch im Sommer in die georgische Hauptstadt Tiflis reisen. Nach eigenen Angaben hat Eurowings mit 140 Zielen im kommenden Jahr so viele Destinationen im Programm wie nie zuvor.

Condor fliegt künftig auch von Nürnberg und Friedrichshafen ab

Auch die Airlines Easyjet und Condor stocken im kommenden Jahr auf. Während Easyjet nur eine neue Verbindung in ihr Streckennetz aufnimmt und ab dem 22. Mai 2022 die beliebte Mittlermeerinsel Mallorca auch von Köln/Bonn aus anfliegt, stehen bei Condor gleich mehrere Veränderungen an.

Denn zusätzlich zu den Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig, München, Hamburg, Stuttgart, Berlin und Zürich zählt die Airline künftig auch Nürnberg, Friedrichshafen und Wien zu seinen Abflughäfen. Außerdem fliegt Condor 2022 von Düsseldorf aus auch Nizza, Malaga und Athen an. Auch von Frankfurt aus ist Nizza im kommenden Jahr erreichbar, einen Flug nach Athen können Reisende im kommenden Jahr neben Düsseldorf auch von Leipzig aus buchen.

Video Umfrage: Reisen an Weihnachten trotz der vierten Welle? 2:01 min Rund um die Weihnachtsfeiertage reisen viele gerne zu ihren Verwandten oder in den Urlaub. Doch wie sieht das in der aktuellen Corona-Welle aus? © RND/Sophie Peschke/Tolga Bagdemir

Neues gibt es auch von Ryanair. Die irische Billigfluggesellschaft fliegt 2022 erstmals von Nürnberg aus nach Banja Luka in Bosnien und Herzegowina, Cagliari auf Sardinien, Chania in Griechenland, Dublin, Faro, Girona im Nordosten Spaniens, Ibiza, Lviv in der Ukraine, Madeira, Sofia, Tallinn, Valencia und Venedig. Neu sind auch die Flüge von Bremen nach Wien, von Köln/Bonn nach Rom und von Memmingen nach Santiago.

ADV rechnet 2022 mit 100 Millionen Passagieren mehr

Eine Mitteilung des Flughafenverbands ADV stimmt optimistisch, dass sich die Investitionen der Airlines auszahlen werden. Der Verband rechnet im Vergleich zu 2021 für das kommende Jahr mit 100 Millionen mehr Passagieren und zudem mit einem erneuten deutlichen Wachstum bei der Fracht.

Die pandemische Situation werde die Nachfrage noch in den kommenden Wintermonaten einschränken, erklärte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Dienstag. Man sei aber überzeugt, dass die Nachfrage von Privat- und Geschäftsreisenden stark anziehe, sobald die Reisebeschränkungen fallen.