Lufthansa kündigt steigende Ticketpreise an

Frankfurt/Main. Der Lufthansa-Konzern stimmt seine Kunden auf steigende Ticketpreise ein. Wichtige Treiber seien der Ölpreis sowie steigende Gebühren an Flughäfen und bei den Flugsicherungen, sagte Finanzvorstand Remco Steenbergen am Donnerstag bei der Bilanzvorlage des Konzerns in Frankfurt. Man rechne aber damit, dass Konkurrenten stärker getroffen würden als die Lufthansa.

Wie viele andere Fluggesellschaften muss auch die Lufthansa wegen des Krieges in der Ukraine viele Flugverbindungen streichen. Bei der deutschen Airline sind knapp 90 Verbindungen pro Woche in die Russische Föderation und in die Ukraine betroffen. Außerdem müssen die Fernost-Maschinen nach China, Japan und Korea langwierige Ersatzrouten im Süden nehmen. Das verbraucht zusätzliches Kerosin und verknappt bei den Frachtmaschinen die Ladekapazitäten.