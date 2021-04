Lockerungen für geimpfte und genesene Reisende? Entscheidung fällt Ende Mai

Anzeige

Müssen Urlauber, die bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, bei Einreise aus dem Ausland trotzdem in Quarantäne? Über diese Frage diskutierten am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs beim sogenannten Impfgipfel – es gab aber wie erwartet keine Beschlüsse. Der geplanten Verordnung müssen Bundestag und Bundesrat zustimmen, wie Merkel erläuterte.

Einen Zeitplan dafür gebe es laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch. In einem ARD-„Extra“ sagte er, es soll bis Ende Mai entschieden sein, inwieweit Geimpfte weiterhin mit Beschränkungen belegt werden. „Hierzu wird die Bundesregierung nächste Woche einen Vorschlag machen und der Bundesrat wird dazu am 28. Mai dann final entscheiden. Also, es gibt einen Zeitplan.“

Quarantäne- und Testpflicht könnten gelockert werden

Im Vorfeld des Treffens hatte die Bundesregierung ein Eckpunktepapier entwickelt. Demnach sollten in einigen Bereichen Geimpfte und Genesene, die nachweislich vor nicht allzu langer Zeit eine Corona-Infektion überstanden haben, so behandelt werden wie Menschen, die einen aktuellen negativen Test vorlegen. Für sie könnte unter anderem die Quarantänepflicht nach Einreise aus einem Risikogebiet nicht mehr gelten – es sei denn, sie waren in einem Virusvariantengebiet. Auch die Testregelungen für Reisen könnten entsprechend angepasst werden. Für die Masken- oder Abstandspflicht allerdings sollte es keine Ausnahmeregelung für Geimpfte geben.

In einigen Bundesländern müssen Geimpfte nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet bereits jetzt nicht mehr in Quarantäne. Dazu zählen Niedersachsen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.