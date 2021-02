Lockdown bis 7. März: Ende des Reise-Stillstandes nicht in Sicht

Anzeige

Der Reise-Stillstand wird bis mindestens zum 7. März verlängert, das ist das Ergebnis des Corona-Gipfels am Mittwoch. Trotz der Appelle aus der Tourismusbranche für schrittweise Lockerungen sind vorerst keine Erleichterungen vorgesehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begründete die Verlängerung des Lockdowns unter anderem mit der Ausbreitung von ansteckenderen Varianten des Coronavirus: “Wir wollen alles tun, damit wir nicht in eine Wellenbewegung hoch und runter, auf und zu kommen.”

Damit dürfen die knapp 44.000 Hotels, Pensionen, Gasthöfe und andere Unterkünfte in Deutschland weiterhin keine Urlauber beherbergen, das touristische Übernachtungsverbot gilt seit dem 2. November. Nicht notwendige private Reisen und Besuche sollen weiterhin unterlassen werden. Das Tragen von OP-Masken oder Masken mit FFP2- oder einem vergleichbaren Standard in Bussen und Bahnen bleibt Pflicht.

Reisebranche fordert Öffnungsperspektive

Die Reisebranche hatte wiederholt auf eine Öffnungsstrategie gepocht: “Wer ganze Wirtschaftszweige in den Lockdown schickt, muss auch Konzepte für den Restart vorlegen”, sagt der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Norbert Fiebig. Die Branche befinde sich, von einer kurzen Phase der Erholung im Sommer abgesehen, de facto seit einem Jahr im Lockdown – ohne eine Perspektive. Aber, so Fiebig weiter: “Die Menschen in der Reisebranche brauchen aber nichts dringender als eine Perspektive.” Viele Reisebüros, Reiseveranstalter und weitere Dienstleister im Tourismus hätten bereits ihr Geschäft aufgeben müssen oder würden kurz vor der Insolvenz stehen.

Nächste Öffnungsschritte erst bei Inzidenz unter 35

“Öffnungsszenarien, Stufenpläne und inzidenzbasierte Teststrategien liegen auf dem Tisch und müssen jetzt zeitnah verabschiedet werden”, so Fiebig weiter. Weitere Öffnungsschritte soll es laut dem Beschluss von Bund und Ländern aber erst geben, wenn die Zahl der Neuinfektionen weiter sinkt. Sollte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bis zum 7. März stabil unter 35 gesunken sein, sollen die Beschränkungen von den Ländern danach schrittweise gelockert werden können. Dann sollten zunächst der Einzelhandel, Museen und Galerien sowie Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen unter konkreten Auflagen wieder aufmachen können. Momentan liegt die Zahl pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bundesweit im Schnitt bei 68 bestätigten Neuinfektionen täglich.

Keine Perspektive für Hotels und Reisebüros

Offen bleibt, wie genau es für Restaurants, Hotels, Museen, Clubs, Theater und Konzerthäuser sowie den Amateursport weitergehen soll. In dem Beschluss heißt es dazu lediglich, Bund und Länder arbeiteten “weiter an der Entwicklung nächster Schritte der sicheren und gerechten Öffnungsstrategie.