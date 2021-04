Lockdown an der Ostsee: Tagesausflüge nur noch mit Einschränkungen

Anzeige

Schwerin. Wegen der bundesweit hohen Corona-Infektionszahlen schränkt Mecklenburg-Vorpommern die Regeln zur Einreise in das Küstenland weiter ein. Wer aus einem anderen Bundesland kommt und einen Zweitwohnsitz im Nordosten hat, muss diesen bis spätestens Freitag nächster Woche verlassen, wie die Landesregierung in Schwerin am frühen Samstagmorgen mitteilte. Dies gelte auch für Dauercamper, Kleingartenpächter sowie Bootseigentümer aus anderen Bundesländern.

„Wir sind das Land mit den härtesten Reisebeschränkungen. Und dazu stehen wir“, zitiert unter anderem die „Ostsee-Zeitung“ Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag im Landtag in Schwerin. „Wenn wir all das nicht tun, dann wird es auch keinen Sommerurlaub in MV geben können“, betonte die Regierungschefin.

Seit November sind Hotels und Pensionen in dem bei Touristen beliebten Bundesland wieder geschlossen. Längere Urlaubsaufenthalte und selbst Tagesausflüge aus anderen Bundesländern sind bereits seit Monaten grundsätzlich verboten. Trotz hartem Lockdown ab Montag soll es nach Angaben der Landesregierung nach wie vor Ausnahmen für Besuche der Kernfamilie geben. Dazu zählen etwa Eltern, Kinder und Geschwister. Dennoch sollte auf private Reisen und Verwandtenbesuche verzichtet werden, wenn wenn keine dringende Notwendigkeit besteht.

Tagesausflüge an der Ostsee nur noch mit Einschränkungen

Auch Einheimische sollen Tagesausflüge beispielsweise am Strand während des Lockdowns so weit es geht vermieden, um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, berichtet die „Ostsee-Zeitung“. Wer in Mecklenburg-Vorpommern seinen Hauptwohnsitz hat, darf sich aber frei im Land bewegen, sofern es in dem Landkreis keine Einreiseverbote oder Ausgangssperren gibt. Ein Einreiseverbot für tagestouristische Ausflüge und auch Besitzer von Zweitwohnungen besteht derzeit für die Insel Usedom im Landkreis Vorpommern-Greifswald und für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Nur mit einem triftigen Grund, beispielsweise für den Besuch der Kernfamilie, ist eine Einreise in die Landkreise erlaubt.

Außerdem werden ab Montag die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft: Angehörige eines Haushalts und nicht zusammenwohnende Paare dürfen sich künftig nur noch mit einer weiteren Person treffen, Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Ziel der Maßnahmen ist es, die landesweite 7-Tage-Inzidenz wieder deutlich zu senken. Am Freitag lag diese laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) bei 146 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche.