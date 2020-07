Letzte Qantas Boeing 747 zeichnet zum Abschied Känguru in den Himmel

Anzeige

Sydney. Die australische Airline Qantas verabschiedet sich von einer Legende: der letzten Boeing 747 der Flotte. Am Mittwoch, 22. Juli, gab die Fluggesellschaft bekannt, die letzte Reise der Maschine führe über Los Angeles in die Mojave-Wüste. Eine Route, die es offenbar in sich hat. Denn ein Blick auf die Website des Onlinedienstes FlightRadar24 zeigte: Die Boeing 747 zeichnete das Logo der Airline, also die Form eines Kängurus, in den Himmel.

Qantas verkauft Boeing 747 an General Electric

Laut Qantas geht die viermotorige Maschine nun gemeinsam mit fünf weiteren Flugzeugen in das Eigentum des Unternehmens General Electric über. Schuld am Verkauf sei eine ungünstigere Wirtschaftlichkeit gegenüber der neuen Generation der Boeing 747 und des Airbus A350. Die zwölf Airbus-A350-Passagierjets wiederum parkte die Airline zwar auch in der Wüste. Allerdings plant sie, deren Betrieb in drei Jahren wieder aufzunehmen.

Entsprechende Pensionspläne hatten die Fluggesellschaften Qantas, British Airways, Virgin Atlantic und KLM bereits vorab gemacht. Allerdings hatten die Einschränkungen der Covid-19-Pandemie, darunter Reisewarnungen und -verbote, zu einer Beschleunigung des Prozesses geführt.

In der Vergangenheit war Qantas die einzige Airline mit einer 747-Flotte. Kein Wunder: Laut Luftfahrtdatenanbieter Cirium sind weltweit nur noch 30 der Flugzeuge im Einsatz. Und 93 Prozent davon entfielen nicht auf Passagier-, sondern auf Frachtmaschinen.