Kuba will Grenzen ab November wieder für Tourismus öffnen

Anzeige

Anzeige

Mexiko-Stadt, Havanna. In der Corona-Krise will Kuba seine Grenzen ab dem 15. November schrittweise wieder für den Tourismus öffnen. Das geht aus einem Schreiben hervor, das das kubanische Tourismusministerium Mintur am Montag (Ortszeit) veröffentlicht hat. Bis dahin sollen auch die hygienischen Schutzbestimmungen für die Einreise flexibilisiert werden.

Man gehe davon aus, dass bis zu diesem Zeitpunkt 90 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft seien, heißt es in dem Schreiben. Ein verpflichtender PCR-Test zur Einreise soll nicht mehr verpflichtend sein, stattdessen plant Kuba stichprobenartige Kontrollen.

Kuba-Reisen nicht unmöglich

Anzeige

Es ist zwar aktuell nicht unmöglich, nach Kuba zu reisen – es herrschen jedoch strikte Beschränkungen inklusive Test- und Quarantänepflicht. Diese können Touristinnen und Touristen bisher nur umgehen, wenn sie in einem vorab reservierten lizenzierten Hotel unterkommen. Dort müssen sie auf das Ergebnis eines PCR-Tests warten, der bei Ankunft am Flughafen vorgenommen wurde. Individualreisende müssen zwingend für mehrere Tage in Quarantäne und weitere Tests machen, teilt das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für das Land mit.

Anzeige

Kuba braucht Einnahmen aus dem Tourismus

In Kuba läuft derzeit eine intensive Impfkampagne. Bis zum Monatsende sollen alle Bewohnerinnen und Bewohner, die den Schutz erhalten können, mindestens einmal mit einem der drei in dem Land selbst hergestellten Stoffe geimpft werden. Durch den Verlust von Tourismuseinnahmen aufgrund der Pandemie hat die kubanische Wirtschaft schweren Schaden genommen. Die Tourismusbranche erwirtschaftet etwa zehn Prozent des Bruttosozialprodukts des sozialistischen Inselstaates.

Anzeige

Derzeit erlebt das Land eine neue Welle der Corona-Pandemie. In den vergangenen Wochen infizierten sich täglich 8000 bis 9000 Menschen. Damit ist Kuba einer der lateinamerikanischen Staaten mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz – diese liegt aktuell bei 445,2 (Stand: 7. September).