Kuba lässt ab 5. Januar nur noch Geimpfte einreisen

Die Infektionslage auf Kuba war lange rückläufig, doch mit der neuen Virusvariante Omikron sind auch auf der Karibikinsel die Infektionszahlen wieder gestiegen. Nun greift das Land hart durch: Wer ab Mittwoch, 5. Januar 2022, nach Kuba reisen möchte, muss einen Impfnachweis vorlegen. Das gab der kubanische Gesundheitsminister José Angel Portal Miranda am Donnerstag auf Facebook bekannt.

Darüber, welche Impfstoffe anerkannt werden und wie viele Dosen notwendig sind, um als vollständig geimpft zu gelten, gibt es bisher keine Informationen. In Kuba ist die Booster-Impfung der im Land entwickelten Impfstoffe Soberana und Abdala ab drei Monaten nach der zweiten Impfung möglich, nach sechs Monaten wird sie empfohlen.

Trotz Impfung: PCR-Test bleibt bei Einreise nach Kuba obligatorisch

Ausgenommen von der Impfpflicht bei Einreise sind lediglich Personen unter zwölf Jahren und Menschen, die per ärztlichem Attest nachweisen können, nicht geimpft werden zu können. Kubanerinnen und Kubaner, die sich derzeit im Ausland aufhalten und noch ungeimpft sind, werden bei der Einreise zwangsgeimpft und müssen sich danach für acht Tage auf eigene Kosten in ein Quarantäne-Hotel begeben.

Obligatorisch bleibt für Reisende weiterhin ein PCR-Test. Urlauberinnen und Urlauber müssen bei der Ankunft auf Kuba einen Corona-Test vorlegen, der vor Abreise maximal 72 Stunden alt ist. Kubanerinnen und Kubaner ohne Impfschutz müssen zudem einen Corona-Test am Flughafen oder am Ankunftshafen machen.

Hohe Impfquote auf Kuba

Wer in Kuba positiv auf Covid-19 getestet wird, wird in „für diesen Zweck vorgesehene Gesundheitseinrichtungen“ eingewiesen, heißt es auf der Facebook-Seite des Gesundheitsministers. Auch Kontaktpersonen von Corona-Infizierten sollen in Quarantäne, entweder in eine staatliche Einrichtung oder zu Hause.

Kuba hat auch durch die Produktion eigener Impfstoffe gegen Covid-19 eine sehr hohe Impfquote: 91,3 Prozent der Menschen, die geimpft werden können, seien bereits geimpft, so José Angel Portal Miranda. Bereits im September begann das Land als erstes damit, auch Kinder ab zwei Jahren zu impfen. Seit November wird zudem auch in Kuba geboostert - die Auffrischungsimpfung ist nach drei Monaten möglich.