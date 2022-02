Krieg gegen Ukraine: Erster Reiseveranstalter sagt Russland-Reisen ab

Anzeige

Mit sofortiger Wirkung stellt Hauser Exkursionen seine Reiseangebote nach Russland ein. Der Münchner Veranstalter kündigt an, ab diesem Donnerstag keine entsprechenden Buchungen mehr entgegenzunehmen. Wer bereits eine Hauser-Reise nach Russland gebucht hat, werde vom Kundenservice kontaktiert.

Damit reagiert der Münchner Veranstalter auf die politische Situation in der Ukraine. „Wir fühlen uns aus ethischen und moralischen Gründen verpflichtet, ein klares Zeichen zu setzen“, sagt Manfred Häupl, Inhaber und Geschäftsführer von Hauser Exkursionen. „Wer Völkerrecht absichtlich mit Füßen tritt und zudem militärisch aktiv in ein Nachbarland einmarschiert, darf nicht toleriert werden.“

In einigen Regionen müsse man als Veranstalter stets abwägen, inwieweit der Bevölkerung durch Tourismus Hoffnung und Perspektive erhalten bleiben, ohne dabei das Regime zu unterstützen. Im Falle von Russland verhalte es sich anders – „daher mussten wir diese Entscheidung treffen“, so Häupl. Insgesamt umfasst das Hauser-Portfolio mehr als 400 Reisen in 90 Länder, die sechs Russland-Touren zählen bis auf Weiteres nicht mehr dazu.

Reiseverband: „Weitere Herausforderung neben Corona“

„Für Reiseveranstalter, die auf Reisen nach Russland und die Ukraine spezialisiert sind, wird der Konflikt eine weitere Herausforderung neben Corona darstellen“, teilt der Deutsche Reiseverband (DRV) mit.

Es sei „sehr bedauerlich“, dass diplomatische Bemühungen den Angriff Russlands auf die Ukraine nicht verhindern konnten. „Es steht zu hoffen, dass die Diplomatie jetzt schnell Oberhand gewinnt und die militärischen Operationen Russlands in der Ukraine gestoppt werden können“, so der DRV. Mögliche Folgen seien zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr schwer abzusehen. Militärische Konflikte trügen jedenfalls nicht zur Planungssicherheit für Reisen bei.