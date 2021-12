Mexiko erlaubt Kreuzfahrtschiffen mit Corona-Patienten das Anlegen

Anzeige

Mexiko lässt Kreuzfahrtschiffe mit Corona-Patienten an Bord in seinen Häfen anlegen. Die mexikanische Regierung teilte am Dienstag mit, eine entsprechende Erlaubnis werde erteilt. Zuvor hatten zwei Häfen im Land Passagiere nicht an Land gehen lassen, weil auf ihren Schiffen Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden waren.

Das Gesundheitsministerium in Mexiko-Stadt teilte mit, Passagiere und Besatzungsmitglieder, die keine Symptome zeigen, könnten normal an Land gehen. Diejenigen mit Symptomen oder einem positiven Coronatest würden unter Quarantäne gestellt oder medizinisch versorgt. Ein Kreuzfahrtschiff, dem die Einfahrt in einen Hafen an der Pazifikküste verwehrt wurde, kann nach Angaben des Ministeriums nun weiter nördlich, im Hafen von Guaymas, anlegen. Diese Information bezog sich offensichtlich auf ein Schiff, das vor einigen Tagen in Puerto Vallarta anlegen sollte, dies aber nicht durfte.

Keine Beschränkungen in Mexiko für Reisende

Mexiko ist eines der wenigen Länder der Welt, das keine Reisebeschränkungen, keine verpflichtenden Coronatests und keine Pflicht zum Tragen von Gesichtsmasken für Besucher verhängte. Die Regierung argumentiert, solche Maßnahmen seien kontraproduktiv für die Wirtschaft, deren Einnahmen aus dem Tourismus etwa 8,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen.