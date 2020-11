100.000 Freiwillige wollen an Probekreuzfahrt unter Corona-Bedingungen teilnehmen

Anzeige

Die US-amerikanische Reederei Royal Caribbean plant auf Anordnung der US-Gesundheitsbehörde CDC eine Probekreuzfahrt, um die Corona-Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. So soll vor dem offiziellen Restart getestet werden, ob alle Vorkehrungen funktionieren. Dafür sucht das Kreuzfahrtunternehmen freiwillige Passagiere. Auf die Ankündigung der Reederei Anfang des Monats haben sich laut dem CEO Michael Bayley von Royal Caribbean International bereits 100.000 Freiwillige gemeldet.

In einem Facebook-Post schrieb er: „Und einfach so haben sich 100.000 Personen als Freiwillige gemeldet. Wir können es kaum erwarten, diese Phase mit euch allen zu starten.“ In der eigens dafür erstellten Facebook-Gruppe Volunteer of the Seas teilen die potenziellen Passagiere auch ihre Freude über die geplanten Kreuzfahrten mit verpflichtendem Corona-Test und Maskenpflicht. Derzeit befinden sich 46.233 Mitglieder in der Gruppe.

Royal Caribbean könnte CocoCay auf den Bahamas ansteuern – fest steht das aber nicht

„Royal Caribbean hat einige der loyalsten Gäste in der Kreuzfahrtbranche, und wir waren überglücklich über ihr Interesse, an unseren Probefahrten teilzunehmen”, sagte ein Sprecher am Montag gegenüber Fox News. „Allein diese Woche haben wir mehr als 5000 E-Mails erhalten, ohne die Tweets, Kommentare und Nachrichten in den sozialen Medien.“

Dabei wissen die Urlauber nicht einmal, wann die Probefahrt eigentlich starten und wohin es gehen soll, denn weder Termin noch Ziel stehen fest. Auch unklar ist, wie viele Menschen mitfahren dürfen. Klar ist nur, dass die Kapazitäten an Bord reduziert wird.

Laut Cruise Industry News könnten die ersten Kreuzfahrten im nächsten Jahr Kurzreisen nach Cococay, der privaten Insel der Reederei auf den Bahamas, sein.