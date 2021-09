Impfpflicht bei Tui und Aida Cruises: Welche Kreuzfahrten betroffen sind

Anzeige

Leinen los und volle Kraft voraus: Vor Ausbruch der Corona-Pandemie boomte die deutsche Kreuzfahrtindustrie wie noch nie. Im Jahr 2019 machten 2,5 Millionen Deutsche Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Nun zieht es Urlauberinnen und Urlauber wieder auf hohe See.

Allerdings können bald fast nur noch für Geimpfte in See stechen. Nachdem Tui Cruises bereits im August angekündigt hat, dass die Winter-Kreuzfahrten vorrangig für Geimpfte sein werden, hat nun auch Aida Cruises nachgezogen.

Für diese Touren gilt bei Aida Cruises die 2G-Regel

„Auf den Reisen in die Karibik, in den Orient und nach Norwegen ist für alle Gäste jeden Alters ein vollständiger Impfschutz Voraussetzung für die Mitreise“, bestätigte Hansjörg Kunze, Vizepräsident bei Aida, gegenüber der „Ostsee-Zeitung“. Ausnahmen für kleine Kinder, die sich noch nicht impfen lassen können, gibt es auf diesen Strecken nicht. Nach Angaben der „Deutschen Presse Agentur“ müssen auch Genesene vor Antritt der Reise eine Impfdosis erhalten haben.

Auf Kreuzfahrten innerhalb Europas – im Mittelmeer, ab Hamburg oder rund um die Kanarischen Inseln – ist eine Impfung laut Kunze künftig ebenfalls Pflicht. Allerdings gilt die Impfpflicht in diesen Fällen nur für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren. Passagiere, die jünger als zwölf Jahre sind, müssen lediglich einen negativen Corona-Test nachweisen.

Masken- und Testpflicht bleiben weiter bestehen

Bislang hatte Deutschlands größte Kreuzfahrt-Reederei auf eine Maskenpflicht unter Deck und ein strenges Testkonzept statt auf eine Impfpflicht gesetzt. Allerdings reichen diese Maßnahmen, die auch weiter bestehen bleiben, für viele Reiseziele nicht mehr aus: „Die Regeln machen die Destinationen, die Zielländer“, so Kunze weiter.

Die neuen Regelungen werden die Urlaubspläne vieler Reisender, besonders die von Familien, über den Haufen werfen. „Uns war aber aber wichtig, schon jetzt Klarheit und Transparenz für unsere Kunden zu schaffen“, sagte der Aida-Vize auf Anfrage der „Ostsee-Zeitung“.

Tui Cruises macht bei Impfpflicht nur eine Ausnahme

Auch Tui Cruises bietet im kommenden Winter hauptsächlich Kreuzfahrten für geimpfte Urlauberinnen und Urlauber an. So fahren die „Mein Schiff 6″ im Persischen Golf und die „Mein Schiff 2″ in der Karibik ausschließlich für vollständig Geimpfte . Auch bei der „Mein Schiff 1″, die statt Mittelamerika ebenfalls karibische Ziele ansteuert, dürfen nur Geimpfte an Bord.

In Richtung Kanaren brechen die „Mein Schiff 3″ und die „Mein Schiff 4″ auf – während ersteres weiterhin nur geimpfte Urlauberinnen und Urlauber mitnimmt, wird es auf letzterem laut Tui Cruises keine Impfpflicht geben. In diesem Fall setzt der Anbieter auf das etablierte Gesundheitskonzept.

Hapag-Lloyd Cruises nimmt ausschließlich Geimpfte mit

Die Reederei Hapag-Lloyd Cruises (HLC) hat ihren Gästen schon im Juli mitgeteilt, dass Kreuzfahrten auf ihren Schiffen für Personen ab 18 Jahren ab Herbst nur noch mit einer vollständigen Impfung möglich sein werden. Je nach Fahrtgebiet kann es individuelle Vorgaben geben, die auch für jüngere Passagiere eine Impfung vorsehen.

Für die Reederei sind die Luxusschiffe „Europa“ und „Europa 2“ sowie die luxuriösen Expeditionskreuzfahrtschiffe „Hanseatic nature“ und „Hanseatic inspiration“ im Einsatz, seit Ende August zudem die neue „Hanseatic spirit“. Der Genesenen-Status wird laut HLC analog zum vollständigen Impfschutz betrachtet.