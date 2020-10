Nach sexistischem Spruch: Kreuzfahrt-Kapitänin veräppelt Internet-Troll

Anzeige

Seit rund fünf Jahren arbeitet die US-Amerikanerin Kate McCue als Kapitänin auf Kreuzfahrtschiffen. Für einige Menschen scheint sie als Frau in dieser Position trozdem ungewöhnlich zu sein. Besonders auf Instagram und TikTok, wo die Kapitänin sehr aktiv ist, begegnen ihr immer wieder sexistische Kommentare. Meistens ignoriert sie diese. Kürzlich hat die 42-Jährige dennoch Stellung zu einem Kommentar bezogen.

Darin offenbahrte der Verfasser nämlich nicht nur seine sexistische Einstellung – sondern auch seine Schwächen in der englischen Grammatik. „Wie können Sie Kapitän sein? Sie sind nur eine Frau“, lautet der Troll-Kommentar. Allerdings hat sich ein Fehler eingeschlichen: Statt „you’re“, der korrekten Abkürzung für „Sie sind“ auf Englisch, schrieb er „your“, was „dein“ oder „Ihr“ bedeutet.

Deshalb dreht sich die Reaktion von Kate McCue auch gar hauptsächlich nicht darum, dass der Kommentator sie als Frau für nicht als Kapitänin geeignet sieht. „Normalerweise scrolle ich einfach weiter, wenn ich Kommentare wie diese lese", sagt die Kapitänin zu Beginn des Videos.

Kreuzfahrt-Kapitänin korrigiert sexistischen Kommentar auf TikTok

Aber es sei langsam an der Zeit, dass sie dazu Stellung beziehe. Immerhin hätten wir das Jahr 2020. „Und ich bin schockiert, dass es heutzutage Menschen gibt, die noch immer nicht den Unterschied zwischen ‚you’re‘ und ‚your‘ kennen“, sagt die Kapitänin. Anhand eines Beispiels erklärt sie den Unterschied: „‚you’re‘ wie ‚Sie sind‘ wie in ‚Sie sind sexistisch‘.“ „Your“ zeige dagegen einen Besitz an, etwa wie in „Ihre Ignoranz“.

„Aber keine Angst, ich bin für Sie da“, beendet die Kapitänin ihren kurzen Clip. „Wenn Sie weitere Erklärungen brauchen, finden Sie mich hier – in meinem Kapitänssessel.“ Mit ihrer humorvollen Retourkutsche holt Kapitänin Kate McCue die TikTok-Nutzer auf ihre Seite. Alleine dort wurde das Video mittlerweile mehr als 1,2 Millionen Mal angeschaut. Auf Instagram kommen noch einmal rund 340.000 Aufrufe hinzu. Die Mehrheit der Kommentare ist sich einig: Die Kapitänin habe „fantastisch“ und „mit selbstbewusster Klasse“ auf den sexistischen Spruch reagiert.

Kate McCue ist bei ihren Followern dafür bekannt, von ihrem Alltag als Kapitänin des Kreuzfahrtschiffes „Celebrity Edge“ zu berichten. Auf TikTok und Instagram zusammen folgen ihr mehr als 500.000 Menschen.